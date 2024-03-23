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الرياضة

عبد العزيز بن حميد: «عجمان الرياضية» ملتقى اجتماعي وثقافي متميز

عبد العزيز بن حميد: «عجمان الرياضية» ملتقى اجتماعي وثقافي متميز
24 مارس 2024 02:55

عجمان (الاتحاد) 

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أبدى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، سعادته بالنجاحات المتواصلة لفعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مؤكداً أن الحدث يمضي في «درب الإنجازات» التي وضعت لبناتها الأولى في «النسخة الأولى» عام 2019.
جاء ذلك، خلال جولة تفقدية، قام بها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، لمرافق البطولة، وملاعب المباريات، في مركز كواترو الرياضي، ومركز عجمان الإبداعي في مشيرف، للوقوف على جهود تنظيم وتطوير الحدث، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي تحتضن البطولات والفعاليات، حيث حرص على متابعة جانب من مباريات كرة السلة والبادل تنس وبطولة الألعاب الشعبية.
وقال، إن كلمة السر في نجاح الدورة في النسخ الثلاث الماضية، والبداية القوية للنسخة الحالية، هو دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات سموه التي انعكست إيجاباً على البطولة التي تحولت إلى منصة لتطوير التعاون بين الدوائر الحكومية، ومد جسور التواصل بين الموظفين، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة، وإبراز قدرات ومواهب الشباب، إلى جانب إحياء التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز العطاء الإنساني.
وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بجهود اللجنة العليا المنظمة، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة، وجميع الأعضاء، في مختلف اللجان الذين يبذلون قصارى جهدهم، لاستمرار نجاح البطولة، وتوجه بالشكر إلى دائرة الموارد البشرية بعجمان ومركز كواترو الرياضي والجهات الراعية على أدوارهم ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم الحدث وترسيخ مكانته مناسبة رياضية بارزة وملتقى مجتمعي ثقافي متميز، ليس في عجمان، فحسب، بل على مستوى الدولة.

 

عجمان
عبد العزيز بن حميد النعيمي
دائرة التنمية السياحية
الموارد البشرية
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