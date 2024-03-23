الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميخائيل يحرز لقب «رمضانية الشطرنج السريع»

ميخائيل يحرز لقب «رمضانية الشطرنج السريع»
24 مارس 2024 02:55

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«رمضانك صحي معانا» توصي بـ«نظام غذائي متوازن»
«سيدات أعمال الشارقة» يشارك في معرض «أزيان»

أحرز الجورجي ميخائيل مشيدليشفيلي، لقب البطولة الرمضانية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمشاركة 164 لاعباً ولاعبة من 18 جنسية، من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية. وجاءت صدارة ميخائيل، بعدما حصل على 8 نقاط في 9 جولات، وجاء الأذربيجاني أليكسي بارسوف، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل عن الكوبي والتر أرنسيبيا رودريجيز، بالرصيد نفسه، والثالث المصري عبدالرحمن هشام بالرصيد نفسه، فيما حصلت مريم المعيني على جائزة أفضل لاعبة من النادي.
افتتحت الجولة الأولى، نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بحضور علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي، وإيمان آل علي رئيس اللجنة الإعلامية، وقامت بتكريم الفائزين آمنة الملا المدير التنفيذي للنادي، وحرص تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج على حضور جانب من المنافسات.
وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالعدد الكبير الذي شارك في البطولة، وقالت: «اعتدنا تنظيم بطولة خلال شهر رمضان الفضيل، ليكون النادي ضمن الأندية الشطرنجية التي نظمت بطولات في الشهر الكريم، وهناك مكاسب كثيرة من التنظيم على المستوى الفني والتنظيم الإداري، والأهم هو إكساب لاعبات النادي خبرات من خلال اللعب مع مدارس شطرنجية مختلفة، بالإضافة إلى خبرات التنظيم».
ووجهت الشامسي الشكر إلى تريم مطر تريم رئيس الاتحاد على حضوره ودعمه البطولة، مؤكدة أن الأندية شريك استراتيجي مع الاتحاد من أجل هدف واحد هو تجهيز لاعبين ولاعبات يمثلون المنتخب الوطني في البطولات الخارجية، ورفع علم الدولة، وأيضاً اكتشاف المواهب من خلال هذه البطولات.

البطولة الرمضانية
«الشطرنج السريع
الشارقة
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©