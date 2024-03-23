ميخائيل يحرز لقب «رمضانية الشطرنج السريع»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الجورجي ميخائيل مشيدليشفيلي، لقب البطولة الرمضانية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمشاركة 164 لاعباً ولاعبة من 18 جنسية، من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية. وجاءت صدارة ميخائيل، بعدما حصل على 8 نقاط في 9 جولات، وجاء الأذربيجاني أليكسي بارسوف، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل عن الكوبي والتر أرنسيبيا رودريجيز، بالرصيد نفسه، والثالث المصري عبدالرحمن هشام بالرصيد نفسه، فيما حصلت مريم المعيني على جائزة أفضل لاعبة من النادي.

افتتحت الجولة الأولى، نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بحضور علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي، وإيمان آل علي رئيس اللجنة الإعلامية، وقامت بتكريم الفائزين آمنة الملا المدير التنفيذي للنادي، وحرص تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج على حضور جانب من المنافسات.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالعدد الكبير الذي شارك في البطولة، وقالت: «اعتدنا تنظيم بطولة خلال شهر رمضان الفضيل، ليكون النادي ضمن الأندية الشطرنجية التي نظمت بطولات في الشهر الكريم، وهناك مكاسب كثيرة من التنظيم على المستوى الفني والتنظيم الإداري، والأهم هو إكساب لاعبات النادي خبرات من خلال اللعب مع مدارس شطرنجية مختلفة، بالإضافة إلى خبرات التنظيم».

ووجهت الشامسي الشكر إلى تريم مطر تريم رئيس الاتحاد على حضوره ودعمه البطولة، مؤكدة أن الأندية شريك استراتيجي مع الاتحاد من أجل هدف واحد هو تجهيز لاعبين ولاعبات يمثلون المنتخب الوطني في البطولات الخارجية، ورفع علم الدولة، وأيضاً اكتشاف المواهب من خلال هذه البطولات.