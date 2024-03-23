السلمان: التحول الرقمي يدعم هدف «كرة طائرة حديثة ومتطورة»

معتصم عبدالله (دبي)

نال نظام العمل الإلكتروني الجديد لاتحاد الطائرة، والمطبق خلال الموسم الحالي، ضمن مشروع «الأتمتة والتحول الرقمي» لجميع أعمال الاتحاد المكتبية، ثقة وإشادة الاتحاد الدولي للعبة، الذي سعى لتسويق النظام المعمول به لدى الاتحاد المحلي لخدمة بقية الاتحادات الوطنية على مستوى العالم.

جاء ذلك، خلال التنوير المقدم من مجلس إدارة اتحاد الطائرة برئاسة عبدالله الدرمكي، وبحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، ونواب وأعضاء مجلس الإدارة، لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الاجتماع الأخير للدورة الانتخابية الحالية 2020-2024.

وأوضح عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد باستحداث اتحاد الطائرة نظاماً إلكترونياً، شمل القيد والتسجيل الإلكتروني للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، تعيينات الحكام، التسجيل الإلكتروني للمباريات «E-Scoresheet»، تسلم طلبات الأندية، وغيرها من الخدمات بما يسهم في زيادة التفاعل بين الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية والهادفة لتطوير كافة عناصر اللعبة، وفق رؤية ترتكز على «كرة طائرة حديثة ومتطورة وجاذبة للمواهب».

وأضاف الأمين العام لاتحاد الطائرة: «وجدت خطوة الاتحاد إشادة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، والذي سعى لتسويق النظام المعمول به لدى اتحاد الكرة الطائرة لخدمة بقية الاتحادات الوطنية على مستوى العالم، على غرار الاتحاد المصري، بما يسهل الحصول على الأرقام والإحصائيات الخاصة بأطراف اللعبة من الأندية واللاعبين والكوادر الفنية والحكام».

وأعلن الاتحادان الإماراتي والمصري للكرة الطائرة في يناير 2024، نقل تطبيق «النظام الإلكتروني» المستخدم محلياً لإدارة أعمال الاتحاد المصري للطائرة، فيما يتعلق بإجراءات القيد والتسجيل اللاعبين واللاعبات، وإدارة المخاطبات بين الأندية والاتحاد، واستمارة التسجيل الإلكترونية للمباريات، وغيرها، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون مع الاتحادات الصديقة، في مجال تبادل الخبرات المشتركة في كل شؤون اللعبة.

ولفت السلمان، إلى أن «التحول الرقمي وتفعيل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالاتحاد، يسهم في خلق قاعدة بيانات وطنية تشمل مختلف أنماط اللعبة، وتسهم في تطوير أنظمة الحوكمة المؤسسية لضمان جودة المخرجات».

وتطرق الأمين العام لاتحاد الطائرة إلى أن ثقة الاتحاد الدولي للعبة لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تمتد إلى الكوادر البشرية المواطنة في مجال التحكيم، وأوضح: «نترقب المشاركة الثانية على التوالي على صعيد الأولمبياد للحكم الدولي حامد الروسي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد نجاح مشاركته الأولى في أولمبياد طوكيو 2020»، لافتاً إلى ترقية الحكم الدولي إسماعيل إبراهيم محمد إلى الفئة A، ليكون الحكم الآسيوي الوحيد، الذي تتم ترقيته إلى الفئة الأولى.

وكشف السلمان عن الزيادة المهولة في أعداد الحكام، والتي تصل إلى 90% بزيادة العدد الإجمالي لحكام الطائرة من 48 إلى 91 من بينهم 65 حكماً في فئة الرجال، 26 حكمة في فئة السيدات، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المشاركات الخارجية إلى 100% بتصعيد 4 حكام إلى النخبة.