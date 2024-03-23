«مكتب الأمين العام» يُكمل عقد «ربع النهائي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما نال مكتب الأمين العام المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، مستفيداً من فارق الأهداف، بعد خسارته أمام دائرة القضاء 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.

وفي اللقاء الثاني لحساب ذات المجموعة، فاز مكتب شؤون المواطنين والمجتمع 3-0 على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ليتأهل فريق دائرة القضاء إلى دور الـ8 متصدراً للمجموعة برصيد 9 نقاط، وجاء ثانياً مكتب الأمين العام «4 نقاط»، وبفارق الأهداف عن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وتذيل مركز جامع الشيخ زايد الكبير الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

وتختتم مرحلة المجموعات، اليوم، بمباراتين، تجمع الأولى مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، في لقاء تحصيل حاصل، بينما يواجه فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مكتب الشؤون القانونية في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، بعدما ضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الثانية عقب وصولهما إلى النقطة السادسة.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الـ8 بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألا يلتقي فريقان من ذات المجموعة في ربع النهائي.

وتأهل من المجموعة الأولى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومن الثانية المركز الوطني للمناصحة وقطاع الخدمات المساندة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة، بلغ دائرة القضاء ومكتب الأمين العام ربع النهائي، وذات الأمر لمكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن المجموعة الرابعة.

وتقام مواجهات دور الـ8، يوم الاثنين، فيما يقام نصف النهائي، الأربعاء، وفي اليوم التالي تختتم البطولة بمباراتين، الأولى لتحديد صاحب المركز الثالث وصاحب الميداليات البرونزية، والثانية مباراة النهائي، علماً بأن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة، كما ستكون هناك مفاجآت للجماهير وجوائز قيمة في مواجهات الأدوار الإقصائية.