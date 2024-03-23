«ملتقى مليحة» يصل إلى نهائيات «القدم والطائرة»

الشارقة (الاتحاد)



تأهل مليحة وبلدية مليحة والدفاع المدني وبلدية المدام إلى نصف نهائي كرة القدم، ضمن ملتقى مليحة الرمضاني تحت شعار «تلاقي وتواصل»، ويلتقي الاثنين مليحة مع بلدية المدام، وبلدية مليحة مع الدفاع المدني، والفائزان يتأهلان إلى النهائي، ويُسدل الستار على فعاليات الملتقى يوم الجمعة المقبل.

وفي الكرة الطائرة، تأهل بلدية المدام إلى نصف النهائي لمواجهة بلدية مليحة، فيما يواجه بلدية البطائح منافسه مليحة.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الفعاليات وتأهل الفرق المشاركة، مؤكداً أهمية التواصل الرياضي في تعزيز العلاقات، وتعزيز الروح الرياضية بين مختلف الفرق، داعياً الجماهير والمهتمين إلى حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الرمضانية بملاعب النادي، والتي تدعم الروح الرياضية وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الفضيل.