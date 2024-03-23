الخطيب: إمكانات الأهلي جاهزة لتلبية متطلبات الأندية السودانية



القاهرة (د ب أ)



أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أن جميع إمكانات ناديه جاهزة لتلبية أي متطلبات خاصة للأندية السودانية، وعلى رأسها الهلال.

وجاءت تصريحات الخطيب للموقع الرسمي لناديه، على هامش استقباله لوفد رسمي من الهلال السوداني، مؤكداً جاهزية ناديه لتلبية أي متطلبات خاصة للنادي السوداني.

وأبدى الخطيب أمنيته بأن تتهيأ الظروف والأجواء لرد الزيارة إلى الهلال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الأهلي لديه علاقات قوية للغاية مع أشقائه من الأندية العربية، وفي مقدمتها الأندية السودانية؛ تجسيداً للوحدة بين الشعبين المصري والسوداني.

وحرص هشام السوباط، رئيس نادي الهلال، على تقديم التعزية في وفاة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي السابق.

ووجه السوباط الشكر للخطيب ومجلس الإدارة، على حسن الاستقبال، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على النادي الأهلي، وأعرب رئيس الهلال عن سعادته بالتعاون مع الأهلي في المجالات كافة، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين.