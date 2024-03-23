42 خيلاً إلى نهائيات «دولية دبي للجواد العربي»



رضا سليم (دبي)



يُسدل الستار مساء «الأحد» على بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ 21، والمقامة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 205 خيول من 15 دولة، يتأهل منها 42 جواداً للبطولات الست الرئيسية، وهي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهور، وبطولة الأفحل، حيث تتنافس «خيول الإمارات» على «صدارة الذهب»، مع خيول من دول الخليج وأوروبا.

وحضر منافسات اليوم الثاني، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبيدالله عضو اللجنة، المدير العام، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والملاك والمدربين من 15 دولة.

أما عن النتائج، فأحرزت «دي آسره» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، في شوط المهرات بعمر سنتين، برصيد 92.58 نقطة، وجاءت «الأريام سحايب» لإسطبلات الأريام الثاني «91.83 نقطة»، والثالث «لولوة رغوان» لمربط رغوان «91.67 نقطة».

وفي شوط المهرات بعمر 3 سنوات، نالت المركز الأول «دي رسيل» لمربط دبي للخيول العربية «92.58 نقطة»، والثاني «إ.س شارجة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي «92.58 نقطة»، والثالث «إس إس فرح تالين» لمالكها محسن حسين حسين عماره «92.08 نقطة».

وفازت «ع ج العلا» لمربط عجمان بالمركز الأول، في شوط الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات «92.83 نقطة»، ونالت المركز الثاني «ايرفانا الشراع» للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان «92.50 نقطة»، وذهب المركز الثالث إلى «دي جوريه» لمربط دبي للخيول العربية «92.42 نقطة».

واعتلت صدارة شوط الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات، «ع ج سجوى» لنايلا حايك «92.75 نقطة»، وجاءت «ع ج براكة» لمربط عجمان في المركز الثاني «92.67 نقطة»، والثالث «ذا ليتيل برينسيس لدوناتو بريسكو «92.58 نقطة».

وفي شوط الأفراس بعمر 10 سنوات وما فوق، فازت بالمركز الأول سدي عزيزة» لنايلا حايك «93.17 نقطة»، تلتها «بسندر ستيموشايلو» لمربط عجمان «93.00 نقطة»، و«ويلدونا» لنايلا حايك «92.42 نقطة».

وفاز الجواد «أتش أي اكسيلانت» ملك نايلا حايك بصدارة الشوط السابع للمهور بعمر سنة القسم «أ»، بعدما سجل 91.75 نقطة، وجاء المهر «قيصر أر جي» ملك نايلا حايك بالمركز الثاني «91.52 نقطة»، والثالث كحيلة الريماس لمربط الريماس للخيل «91.17 نقطة»، وفي الفئة نفسها للمهور القسم «ب»، فاز «إم زد أديب» ملك خليفة عبدالله النعيمي محققاً 91.67 نقطة، والثاني «ع ج ربدان» لمربط عجمان «91.5 نقطة»، والثالث «ربدان الهواجر» ملك غانم محمد عبيد الهاجري.

وتصدر مربط عجمان شوط المهور بعمر سنتين الفئة «أ» عبر «أي جي ساير» برصيد 92.42 نقطة، والثاني «دي شخر» لمربط دبي للخيول العربية، بـ 92 نقطة، والثالث «سهم صارم» لمربط صارم للخيول العربية «91:92 نقطة».