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الرياضة

«الأفيال» يسقط بعد التتويج!

«الأفيال» يسقط بعد التتويج!
23 مارس 2024 23:18

 
باريس (أ ف ب)

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سقط منتخب كوت ديفوار المتجدد في أول مباراة له، بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه الشهر الماضي، في فخ التعادل أمام بنين 2-2 في مباراة ودية أقيمت في أميان الفرنسية.
وافتتح لاعب وسط تروا من الدرجة الثانية الشاب جونيور أوليتان «21 عاماً» التسجيل لبنين في الدقيقة الثامنة، إثر ركلة ركنية، وعادلت كوت ديفوار، بفضل جناح ليدز وبورنموث السابق ماكس-آلان جراديل «29».
ومنح أوليتان منتخب بلاده التقدم مرة جديدة في الشوط الثاني (51)، ليعادل أومار دياكيتيه النتيجة لأبطال القارة السمراء «69».
وأجرى مدرب منتخب «الأفيال» إيميريس فاييه تعديلات جذرية على الدفاع، كما لم يشرك سوى خمسة لاعبين أسهموا في التتويج القاري في 11 فبراير، وزجّ بكل من الحارس يحيى فوفانا، وجان-ميكايل سيري وفرانك كيسي في الوسط، وجراديل وسيمون أدينجرا في الهجوم.
وأحرزت كوت ديفوار المضيفة لقب أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1992 و2015، بفوزها على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية في أبيدجان.

كأس أمم أوروبا
كوت ديفوار
بنين
نيجيريا
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