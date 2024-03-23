بومجارتنر يسجل أسرع هدف دولي

براتيسلافا (رويترز)



سجل كريستوف بومجارتنر هدفاً لمنتخب النمسا، بعد ست ثوان فقط من صفارة بداية مباراة ودية أمام سلوفاكيا، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.

وانطلق بومجارتنر «24 عاماً» من دائرة وسط الملعب، وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس، ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء، وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف، مع احتفال لاعب وسط لايبزج وسط زملائه بالمنتخب.

وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013، عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين، وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوان من صفارة البداية.