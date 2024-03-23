العروبة يقتنص النقاط الثلاث أمام سيتي ويعزز صدارة «الأولى»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



اقتنص العروبة «المتصدر» فوزاً ثميناً أمام سيتي 2-1، فيما تخطى الظفرة عقبة مضيفه الرمس 3-0، وحسم التعادل 2-2 مواجهة الذيد وضيفه جلف يونايتد، وتعادل مصفوت والحمرية 0-0، في انطلاق «الجولة 25» من «دوري الدرجة الأولى».

وتستكمل الجولة «الأحد» بمباريات مسافي والعربي، يونايتد والتعاون، الفجيرة والجزيرة الحمراء، دبا وجلف أف سي، فيما يمثل غياب دبا الحصن «الوصيف» برصيد 47 نقطة بداعي الراحة الأبرز في الجولة الحالية.

وعزز العروبة صدارته للدوري «58 نقطة»، بفوزه المتأخر على سيتي «قبل الأخير» 2-1، وسجل سايمون كابرال هدف التقدم للعروبة في الدقيقة 52، وأدرك أرشف لزعر التعادل لسيتي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز «البديل» محمد ديوب هدف الفوز الثمين للعروبة في الدقيقة 93.

بدوره، عاد الظفرة «الثالث» برصيد 40 نقطة، بالنقاط الثلاث، من ملعب مضيفه الرمس «الأخير»، بالفوز بثلاثية نظيفة، سجلها توناني أفوب في الدقيقة 13، وليد عمبر في الدقيقة 22، وفيكتور هنريقو في الدقيقة 48.