بلجيكا وأيرلندا.. «سلبية»



باريس (أ ف ب)



سقط المنتخب البلجيكي الذي غاب عنه العديد من عناصره الأساسية، في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الأيرلندي ودياً في دبلن، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف.

وهي المباراة الـ 12 توالياً لبلجيكا المصنفة رابعة عالمياً، من دون خسارة، في سلسلة بدأتها منذ نهائيات «مونديال 2022» الذي ودعته من دور المجموعات، وذلك بتعادلها السلبي أمام كرواتيا «8 انتصارات مقابل 4 تعادلات».

وافتقد «الشياطين الحمر» للعديد من نجومهم، أبرزهم حارس ريال مدريد الإسباني تيبوا كورتوا «31 عاماً» الذي سقط مجدداً في فخ الإصابة، وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفن دي بروين للراحة، في حين أبقى مدرب المنتخب دومينيكو تيديسكو الألماني من أصول إيطالية مهاجم روما الإيطالي روميلو لوكاكو العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء.

وتحصل المنتخب الأيرلندي الذي يشرف عليه المدرب المؤقت جون أوشيا على ركلة جزاء في الدقيقة 28، بعد لمسة يد على أرثور فيرميرين داخل المنطقة، إلا أن الحارس ماتز سيلس تصدى بنجاح لتسديدة مهاجم برايتون إيفان فيرجسون.

وسعى الضيوف لخطف هدف السبق عبر توماس مونييه، إثر تمريرة من البديل دودي لوكيباكيو، إلا أن كرته افتقرت للقوة المطلوبة، لتهديد مرمى حارس ليفربول كاويمهين كيليهر.

وتتحضر بلجيكا لخوض منافسات المجموعة الخامسة مع رومانيا وسلوفاكيا والفائز من الملحق بين أوكرانيا وأيسلندا.

وتأمل بلجيكا في أن تظهر بصورة أفضل عندما تصطدم ودياً بعقبة إنجلترا في لندن الثلاثاء، أما أيرلندا التي أخفقت في التأهل إلى البطولة القارية، تلعب مباراتها الودية الثانية أمام سويسرا في اليوم نفسه.