«جودو الإمارات» يحصد «برونزية» في «تبليسي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد طلال شفيلي لاعب منتخب الجودو، الميدالية البرونزية لوزن تحت 81 كجم، في بطولة «تبليسي جراند سلام»، المقامة حالياً في جورجيا، وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى عام 2024، وأبرز «المحطات الدولية» قبل بطولة العالم التي تُقام في أبوظبي من 19 إلى 24 مايو المقبل.

ونجح طلال من انتزاع ثلاثة انتصارات متتالية، ضمن المجموعة الثانية، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة الروسي تاولان باسيف الذي يشارك تحت «العلم الأولمبي»، وتجاوز منافسه ببراعة، قبل أن يتفوق في الدور الثاني على البرتغالي أنري إيجوتيدز، وأكمل المشوار بالفوز على الأذربيجاني عمر راجابلي، ليتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه الأوزبكي شريف الدين بولتابويف، المتأهل من المجموعة الأولى، إلا أنه خسر أمامه بسبب ضربة «يوك جايك» تحت الكعب، ليكتفي بالميدالية البرونزية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن الميدالية الدولية البارزة تضاف إلى سلسلة نجاحات «جودو الإمارات» على الصعيد العالمي، وتأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية التي يعمل بها الاتحاد، وما يعزز قيمة الميدالية، أن بطولة «تبليسي جراند سلام»، واحدة من أقوى الأحداث لهذا العام، وتشهد مشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، ونرى عدداً كبيراً من الفائزين ببطولة العالم في أبوظبي والألعاب الأولمبية بباريس.

وقال «قدم طلال شفيلي مستويات قوية في المنافسات، وحصد ثلاثة انتصارات، وهذا مؤشر إيجابي، وجاءت الخسارة بسبب فارق بسيط، ونتطلع إلى أن يواصل تقديم هذا الأداء في المنافسات الدولية القادمة.

وعبر طلال شفيلي عن رضاه بالنتيجة، والوقوف على منصة التتويج، إلا أنه يطمح إلى المزيد في المشاركات المقبلة، وقال: «تمثل الميدالية البرونزية دفعة معنوية في الإعداد، بعد حجز مقعد في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وأسعى للظهور بأفضل صورة في بطولة العالم التي تقام في أبوظبي، والرغبة حاضرة لحصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة، والبحث عن الأفضل دائماً».

ويختتم منتخبنا مشاركته عندما يخوض جريجوري آرام منافسات وزن تحت 90 كجم، حيث يواجه جيني أنطونيو من أوروجواي.