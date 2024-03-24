«الماكينات» يهدد «اليورو» بـ«صاروخ قياسي»



ليون (أ ف ب)



عاد منتخب ألمانيا بانتصار ودي على مضيفه الفرنسي وصيف بطل العالم 2-0 وبأحد أسرع الأهداف الدولية سجله فلوريان فيرتز، في إنذار شديد اللهجة لمنافسيه، وذلك قبل ثلاثة أشهر من استضافته نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

في ليون، افتتح فيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن التسجيل بعد 8.5 ثانية من صافرة البداية من تسديدة صاروخية، إثر تمريرة من توني كروس العائد من اعتزاله الدولي، بعد كأس أوروبا 2021.

وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ المنتخب الألماني منذ هدف لوكاس بودولسكي بعد 7 ثوانٍ في مرمى الإكوادور عام 2013.

وحسب موقع «أوبتا» للإحصائيات، هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب «الديوك» التي تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة، بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنجلترا في يونيو 1982 «سجل بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية».

وضاعف مهاجم تشيلسي الإنجليزي كاي هافيرتز النتيجة مطلع الشوط الثاني بتمريرة جمال موسيالا «49».

والتقط المنتخب الألماني أنفاسه بعد فترة سيئة للغاية، حيث فاز في ثلاث مباريات فقط، من أصل 11 خاضها في عام 2023، عقب خروجه من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، مما دفع بالاتحاد الألماني لإقالة هانزي فليك الذي أصبح أول مدرب يُقال في تاريخ المنتخب، وحلّ مكانه مدرب بايرن ميونيخ السابق يوليان ناجلسمان.

وأجرى الأخير سلسلة تغييرات لافتة على تشكيلة المنتخب من خلال استبعاد 11 لاعباً خاضوا النافذة السابقة في نوفمبر الماضي.

وخسر المنتخب الألماني مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام تركيا «2-3»، والنمسا «0-2»، ليستعيد نغمة الفوز في أفضل توقيت له قبل أشهر قليلة من كأس أوروبا التي لم يحرز لقبها منذ عام 1996.

من جهته، خاض المدرب ديدييه ديشامب المباراة بتشكيلة يتقدمها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، فيما اعتمد على برايس سامبا لحراسة عرين «الديوك» للمباراة الثانية توالياً بعدما شارك أساسياً أمام اليونان 2-2، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس أوروبا في نوفمبر الماضي، وافتقد لخدمات مهاجمه أنطوان جريزمان بداعي الإصابة.

واستهل الألمان المباراة بهدف فيرتز «الصاعق»، وسيطروا على الوسط، وهدّدوا مرمى سامبا.

وحاول مبابي الردّ من خلال اختراقه على الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء، وسدد كرة فوق الحارس مارك أندريه تير شتيجن الذي حافظ على مركزه الأساسي، بعدما أفسدت الإصابة عودة مانويل نوير إلى المنتخب بعد طول انقطاع، لكنّ حارس برشلونة الإسباني كان لها بالمرصاد «25»، وكرّر إصحاب الأرض المحاولة عن طريق أدريان رابيو لكنّ تسديدته مرّت فوق المرمى «35».

وضرب المنتخب الألماني من جديد بهدف هافيرتز «49»، قبل أن تتوالى الفرص الألمانية عبر فيرتز، فيما تصدى الحارس سامبا على دفعتين لمحاولتي البديلين توماس مولر ثمّ دينيز أونداف «80»، لتنتهي المباراة بسقوط المنتخب الفرنسي للمرة الأولى على أرضه في عشر مباريات.

وتستضيف ألمانيا نظيرتها هولندا في ودية أخرى الثلاثاء، فيما تلعب فرنسا مع تشيلي في مرسيليا في اليوم ذاته.