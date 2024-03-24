لوبوتكا وبرشلونة.. «اهتمام متبادل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تسير الأمور على أفضل ما يكون مع برشلونة في الآونة الأخيرة، بعد أن تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتقدم إلى المركز الثاني في «الليجا»، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد «المتصدر».

وتواصل «كتيبة تشافي» تألقها، ولم يدخل مرمى «البارسا» أي هدف خلال المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وتسعى بقوة للحاق بالغريم التقليدي في المباريات المقبلة.

وفي ظل هذا الزخم الذي يعيشه «البارسا»، وضع تشافي عينه على لاعب في وسط نابولي الإيطالي الذي واجهه برشلونة مرتين في دور الـ16 لدوري الأبطال، وعندما سُئل عنه، لم يتردد في ذكر اسم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا «29 عاماً»، وقال إنه معجب كثيراً بأسلوبه في اللعب وبناء الهجمات وقدرته على الخروج بسلاسة بالكرة وعدم فقدها.

وأضاف: أراه قادراً على اللعب لفريق مثل برشلونة لأن مستواه يؤكد ذلك، وهو يصنع الفارق كثيراً مع نابولي.

وأوضح أن الاهتمام متبادل، إذ أن برانيسلاف ياروسيك وكيل اللاعب، قال إن موكله يرغب بشدة في اللعب لـ«البارسا» ويرحب كثيراً بالرحيل إلى «كتالونيا»، وإن كان عقده ينتهي في «صيف 2027».

وقال: لوبوتكا يريد اللعب لفريق يقاتل من أجل الفوز بدوري الأبطال، ويرى أن حصوله على عرض من برشلونة، بمثابة فرصة لا يمكن رفضها، ونحن نتفاوض حالياً مع «الكتالوني»، وتحدثنا إلى ديكو المدير الرياضي، ونأمل أن يوقع لبرشلونة قريباً، ولكن لا بد أولاً من تسوية بعض النقاط والتفاصيل، ولم يذكر ياروسيك طبيعتها.

وقال ياروسيك إن لوبوتكا أرسل إليه مقطعاً مما قاله تشافي عنه، وأنا بدوري أرسلت له أيضاً مقطعاً يُظهر المرات العديدة التي تحدثنا فيها عنه، لأن تشافي يسألني دائماً عن أخباره.

بدأ ستانيسلاف لوبوتكا، المولود في 25 نوفمبر 1994، مسيرته الاحترافية في ترنتشين 2011 إلى 2015، منتقلاً منه إلى نوردشيلان حتى 2017، وشد الرحال إلى إسبانيا، ولعب لسيلتا فيجو حتى 2020، وانتقل في العام نفسه إلى نابولي.

ولعب لوبوتكا لمنتخبات الشباب تحت 18 و19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2016.