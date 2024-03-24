«ديوك فرنسا».. الدرجات الأسوأ!



أنور إبراهيم (القاهرة)



فشل ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في قيادة فريقه للفوز على أرضه ووسط جماهيره، على منتخب ألمانيا الذي بدا واضحاً منذ البداية، بل من الثواني الأولى للمباراة، أنه عازم على الخروج بنتيجة إيجابية من معقل «الديوك»، وكان هدفه الأول بعد مرور 7 ثوان فقط من «ضربة البداية».

واعترف ديشامب في تصريحاته للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي بعد المباراة، بأنه مسؤول عن الهزيمة، وأن فريقه كان بعيداً عن مستواه، ولم يقدم ما يستحق عليه الفوز، وافتقد اللعب الجماعي الذي تميز به على امتداد مبارياته، كما افتقد اللاعبون «العدوانية والشراسة» أمام منافس قوي، وبدا واضحاً أنه استرد عافيته ومستواه بعد معاناة كبيرة في 2023.

وذكر موقع جول العالمي، في تقرير تحليلي له حول المباراة، أن معظم نجوم المنتخب الفرنسي، إن لم يكونوا جميعاً، كانوا بعيدين جداً عن مستوياتهم المعروفة، مشيراً إلى أن رأس الحربة ماركوس تورام لم يكن له وجود على الإطلاق، وأن كيليان مبابي «الكابتن» لم يكن في يومه، ولم ينجح في هز شباك تيرشتيجن حارس عرين «المانشافت».

ومنح الموقع درجات للاعبين، وهي واحدة من أسوأ الدرجات التي حصل عليها لاعبو المنتخب الفرنسي طوال مسيرتهم مع «الديوك»، وشدد الموقع على أن هذا الأداء وتلك النتيجة صفر- 2 ينذران بالخطر ويثيران القلق على مستقبل الفريق، قبل أشهر قليلة من انطلاق «يورو2024» بألمانيا.

وحصل الحارس برايس سامبا الذي لعب أساسياً بدلاً من مايك مانيان الغائب للإصابة، على 3 من 10، بعد أدائه المتواضع، ولم يكن خط الدفاع أفضل حالاً، إذ حصل قلبا الدفاع دايو أوباميكانو وبنيامين بافارد على 3 من 10 و4 من 10 على التوالي، أما الظهير الأيمن جول كوندي فحصل على 3 من 10، والظهير الأيسر لوكاس هيرنانديزعلى 2 من عشرة، ولم يختبر شقيقه ثيو الذي حل محله في الشوط الثاني.

وفي خط الوسط، حصل أدريان رابيو على 4 من 10، وأوريليان تشواميني على 5 من 10، وزائير إيمري على 3 من 10، ولم يختبر بديله إدواردو كامافينجا.

وكان عثمان ديمبلي أفضل لاعبي الهجوم، وحصل على 5 من 10، بفضل تحركاته وسرعته وتهديده لمرمى تيرشتيجن، وإن كان أداؤه تراجع في الشوط الثاني، إلى أن تم تغييره في الدقيقة 83، ونزل بدلاً منه كولو مواني الذي لم يُختبر.

أما نجم الفريق الأول وقائده مبابي، فلم يكن في أفضل حالاته، وحصل على 3 من 10، رغم نجاحه في المرور أكثر من مرة من الجناح الأيسر، ويبدو أنه متأثر مما يُقال عنه في الصحافة الفرنسية والإسبانية.

أما رأس الحربة ماركوس تورام، فحصل على 2 من 10، ولم يستفد من لعبه أساسياً في هذه المباراة، وخذل مدربه ديشامب الذي فضله على جيرو الذي نزل بدلاً منه في الدقيقة 61 ولم يختبر.