«النيران» تشتعل في سيارة فيرستابن

ملبورن (رويترز)



توج الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بطلاً لسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، بعد خروج سائق رد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم من السباق بسبب مشكلة في المكابح.

وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير، وهو من موناكو في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

وقال ساينز، وقد بدت عليه علامات السعادة بعد الانتصار «كان سباقا جيداً بحق، كان شعوري جيداً، وبالطبع كانت هناك بعض الصعوبة، خاصة على المستوى البدني، إذ لم يكن الوضع الأفضل لكني كنت محظوظاً، ونجحت في تنظيم سرعتي، وأحسنت استغلال الإطارات وإدارة كل شيء ولم يكن السباق الأصعب على الإطلاق».

وأضاف ساينز «لكني سعيد وفخور بالفريق وبحصولي مع شارل على المركزين الأول والثاني هنا».

واحتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث، ليحرم بذلك زميله في الفريق أوسكار بياستري من فرصة أن يصبح أول أسترالي يصعد لمنصة التتويج في هذا السباق.

وهي المرة الأولى التي يضطر فيها فيرستابن لعدم إكمال سباق في البطولة منذ خروجه من سباق أستراليا قبل عامين.

وكان ساينز السائق الوحيد من خارج رد بول الذي نجح في الفوز بأحد سباقات البطولة في الموسم الماضي.

وبدأ فيرستابن الذي فاز بالجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية السباق من المركز الأول في ثالث انطلاق من المقدمة في الموسم الحالي، لكنه خرج من السباق في اللفة الرابعة، بسبب مشكلة في المكابح، بينما اشتعلت النيران في الجهة اليمنى من الجزء الخلفي لسيارته، لتتوقف مسيرة انتصاراته المتتالية في السباقات عند تسعة سباقات.

وقال فيرستابن إنه كان يقود سيارته بصفة أساسية من البداية، بينما كانت مكابح اليد في وضع التشغيل.

وأضاف فيرستابن «ولهذا السبب كان وضع السيارة غريباً عند بعض المنحنيات، لم تكن مستقرة كثيراً».

وبهذا يكون رد بول خسر مرتين في 26 سباقاً في مسيرة تمتد منذ الجولة الأخيرة في موسم 2022.

واضطر أيضاً بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق مبكراً بسبب مشكلة في وحدة الطاقة (المحرك)، بعد انطلاقه من المركز الـ11، بعد أسوأ نتيجة له في ملبورن في التجارب التأهيلية الرسمية منذ 2010.

وتعثر أيضاً سائق مرسيدس الثاني البريطاني جورج راسل، عندما تعرض لحادثين أحدهما في اللفة السادسة والآخر في اللفة الأخيرة، مما تسبب في بعض الأضرار في سيارته، وأدى إلى نزول سيارة الأمان الافتراضية.

واحتل سائق رد بول الثاني المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الخامس، متقدماً على الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، بينما حصل لانس سترول سائق أستون مارتن الثاني على المركز السابع.

وأنهى الياباني يوكي تسوندوا السباق في المركز الثامن، ليحصل فريقه أر.بي على أول نقاط في مسيرته، بينما احتل نيكو هالكنبرج وكيفن ماجنوسن المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وشارك فريق وليامز بسيارة واحدة في السباق بقيادة أليكس ألبون الذي أنهى السباق في المركز الـ11 دون نقاط.

وأسند الفريق مهمة قيادة سيارته الوحيدة في السباق إلى ألبون، ومن ثم لم يشارك سائقه الثاني الأميركي لوجان سارجنت بعد تعرض سيارة ألبون لأضرار في تجارب يوم الجمعة.