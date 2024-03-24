الخميري بطل «كرنفال العين للشطرنج»



العين (الاتحاد)



تُوج الدولي عبدالله يونس الخميري بكأس بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من ثماني دول.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، هشام الطاهر الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات 8 دول، تعكس النجاح الكبير للمبادرات العيناوية ومسابقات أجندة شهر مارس التي أسهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.

وثمن الطاهر دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في أبوظبي، وصولاً إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

تساوى 3 لاعبين من الإمارات في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 7 جولات، ولكن أنظمة كسر التعادل منحت كأس البطولة والميدالية الذهبية لـ«الشاب الواعد» عبدالله يونس الخميري، بينما حصل هزاع صلاح على الميدالية الفضية، وحصل «الطبيب الشاب» عبدالعزيز الشامسي على الميدالية البرونزية.

أقيمت بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف بفندق ومنتجع دانات العين، من 7 جولات وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.