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الرياضة

«الجودو» يدشن الإعداد بـ«منتخبات الأمل»

«الجودو» يدشن الإعداد بـ«منتخبات الأمل»
24 مارس 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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بدأت تحضيرات اللجنة الفنية باتحاد الجودو، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وقال محمد جاسم أمين السر المساعد، مسؤول نشاط الجودو المحلي، إن برنامج المنتخب يستمر طبقاً لخطة مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والتي تتضمن إقامة معسكر خارجي لمنتخبي الناشئين والناشئات «منتخبات الأمل» في القيروان التونسية من 13 إلى 23 أبريل، عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة، ولمدة 10 أيام.
وأضاف: نشارك بمنتخبات الأمل في دورة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية من 31 مارس الحالي، إلى الثاني من أبريل المقبل، بهدف اختيار منتخبي الناشئين والناشئات من المواهب التي تبرز خلال الدورة الرمضانية السنوية الناجحة، للسفر إلى المعسكر الخارجي، وتبدأ التحضيرات الداخلية في معسكر قصير حتى موعد السفر، حيث تمنح المشاركة في الدورة الخليجية الفرصة للمنتخب الواعد للمزيد من الاحتكاك بمدارس مختلفة، وتسهم في صقل مهارات اللاعبين قبل المشاركات العربية والآسيوية القادمة.

اتحاد الجودو
الإمارات
الجودو
دورة الألعاب الخليجية
محمد بن ثعلوب
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