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الرياضة

«إسناد» بطل «النسخة الخامسة» لبطولة خالد بن طناف

«إسناد» بطل «النسخة الخامسة» لبطولة خالد بن طناف
24 مارس 2024 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج «إسناد» بلقب «النسخة الخامسة» من بطولة خالد بن طناف المنهالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على «الزعيم» 5-4 بـ«ركلات الترجيح»، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
وجاء اللقاء قوياً ومثيراً، في ظل حضور جماهيري كبير بالملعب الفرعي بنادي بني ياس بالشامخة، ونجح «إسناد» في حسم اللقب لمصلحته بجدارة، خاصة أنه جاء على حساب «حامل اللقب».
واحتل «الشهامة» المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة 16 فريقاً، بعد الفوز على «الاتحاد الرياضي» بثلاثية نظيفة.
وعلى هامش اليوم الختامي لـ«النسخة الخامسة» من البطولة أقيم نهائي «شد الحبل» بين «الوحوش» من الإمارات و«أبو النار» من عُمان، وانتهى اللقاء بفوز «الوحوش» بشوطين مقابل شوط واحد للفريق العُماني، ليحلق الفريق الإماراتي بلقب البطولة التي شهدت منافسة كبيرة، في ظل مشاركة عدد كبير من الفرق.

الإمارات
أبوظبي
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