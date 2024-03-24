تشواميني: «الوصل مفقود»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف أوريليان تشواميني، لاعب وسط منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني، بعد هزيمة «الديوك» من ألمانيا صفر- 2 على ملعب «جروباما ستاديوم» بمدينة ليون الفرنسية، بأن غياب أنطوان جريزمان الذي يمثل عنصر الخبرة الكبيرة «127 مباراة دولية و44 هدفاً» أثر تأثيراً سلبياً على الأداء الجماعي، في أول مباراة لـ«الأزرق» في 2024.

ويغيب جريزمان للمرة الأولى منذ عام 2017، والمعروف بأنه ورقة رابحة رئيسية ليس من السهل الاستغناء عنها في تشكيلة ديدييه ديشامب المدير الفني الذي لم يهنأ بوصوله إلى المباراة رقم 150 مع «الديوك».

وقال تشواميني: نعرف جميعاً أن جريزمان المصاب حالياً لاعب استثنائي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو «حلقة الوصل» المهمة بين الهجوم والوسط والدفاع، وافتقدناه بشدة، حتى وإن حاول الفتى الشاب زائير إيمري «18 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، «تقمص» دوره، والقيام بما كان جريزمان يقوم به في الملعب، مشيراً إلى أن كل لاعبي الفريق يأملون في عودته سريعاً.

غير أن المدير الفني ديشامب كان له رأي آخر في هذا الشأن، إذ قال: رغم موهبة إيمري وجهده الكبير، فإنه ليس من الممكن وضعه في نفس مكانة جريزمان، ولم أكن بحاجة إلى هذه المباراة، لكي أعرف أهمية جريزمان، فهو لاعبي المفضل، ولكنني أقول صراحة إنه حتى لوكان موجوداً في المواجهة فإن الأمر سيكون معقداً أيضاً، لأننا كنا «عاجزين» و«ضعفاء» في جوانب فنية كثيرة ، أمام منتخب سعى من اللحظة الأولى لتحقيق الفوز، وفي ظل مثل هذه الظروف لا يمكن لمنتخب أن يلعب كرة قدم على أعلى مستوى.

ويخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ثانية الثلاثاء أمام تشيلي، ويحاول خلالها أن يُحسن صورته، وأن يُقدم أفضل نسخة منه، وإلا فإنه لن يسلم من الهجوم والانتقادات، وخاصة فيما يتعلق بتشكيلة بداية المباراة وتغييراته المتأخرة، وعدم قراءته الجيدة لسير المباراة، على حد قول أغلب الصحف والمواقع الرياضية الفرنسية.