«الأولمبي».. الخسارة السادسة على التوالي في «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



مُني المنتخب الأولمبي بخسارته الثانية في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً بمدينة الأحساء السعودية، أمام العراق 3-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، ضمن مباريات تحديد المراكز.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وافتتح محمد المنصوري التسجيل لـ «الأبيض الأولمبي» في الشوط الأول، قبل أن يدرك علي صادق التعادل لـ «أسود الرافدين» من كرة رأسية في الدقيقة 53.

والخسارة هي الثانية على التوالي لـ «الأبيض الأولمبي» في مشاركته الحالية في غرب آسيا بعد الأولى أمام مصر 0-1، وهو يتأهب لإنهاء مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره منتخب تايلاند مساء الثلاثاء في مباراة تحديد المركز السابع.

وطاردت النتائج السلبية «الأبيض الأولمبي» في المشاركة الثالثة على التوالي في بطولات اتحاد غرب آسيا، بعدما اكتفى بفوز وحيد في «نسخة 2021» بالسعودية أمام لبنان 3-0، قبل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1، وودع منتخبنا من الدور الأول في المشاركة في «نسخة 2023» بالعراق، بعد خسارتين على التوالي في المجموعة الأولى أمام الأردن 1-2، والعراق 0-3، وتلقى خسارتين على التوالي في المشاركة الحالية في «نسخة السعودية».