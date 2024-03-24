كامارا: «اختبار الحياة» يزيد التحدي مع «فخر أبوظبي»



مراد المصري (أبوظبي)



أكد الموريتاني أبو بكر كامارا لاعب الجزيرة، أنه يتطلع إلى الاختبار الذي وضعته فيه «الحياة» خلال الفترة الماضية، وغاب خلالها طويلاً عن «فخر أبوظبي» بسبب الإصابة، مع سعيه للاستمرار في الفريق، ومحاولة البحث عن النهاية السعيدة للموسم.

وأعترف كامارا الذي خاض أول 45 دقيقة كاملة، خلال الشوط الثاني من مباراة الجزيرة أمام اتحاد كلباء، وسجل هدف التعادل 2-2، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بأنه عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك مع الفريق طوال الجزء الأول من الموسم، جراء الإصابة، وقال «الأمر لم يكن سهلاً، وعملت كثيراً وصبرت من أجل تسجيل هذا الهدف مع الفريق، وخوض شوط بالكامل، بعد التعافي من الإصابة شيئ إيجابي، ربما ينظر البعض إلى أنني أحرزت هدفاً وأشعر بالسعادة، والحقيقة أنني حزين لعدم الفوز على اتحاد كلباء؛ لأن ما يهمني مصلحة الفريق على الصعيد الجماعي قبل النظر إلى نفسي».

وحول ما حدث معه، قال «الحياة تضعك أحياناً في اختبار، يجب أن تتجاوزه بالعزيمة والإصرار، وعندما وصلت إلى الجزيرة تعرضت لإصابة، واستمر الأمر وزاد تعقيداً مع مرور الوقت، إلا أن النادي ساندني خلال رحلة العودة إلى الملاعب، ونجحت في ذلك، وأريد أن أتجاوز الاختبار من أجل المزيد في المباريات المقبلة».

ويرى اللاعب أن المستوى الذي قدمه الجزيرة في آخر 20 دقيقة أمام «النمور»، يجب أن يكون الأداء في جميع المباريات، وقال «أظهرنا أننا قادرون على تقديم المزيد، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال، ونلعب من أجل حصد المزيد من النتائج الإيجابية».

وفيما يتعلق بطموح الجزيرة، بمحاولة التتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما ودع «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتبخرت آماله في «دوري أدنوك للمحترفين»، قال «نلعب دائماً بطموح أن نتوج أبطالاً، لذلك نخوض جميع المباريات بهدف الفوز، وندرك أن المباراة القادمة قوية أمام الوصل، ولكن هدفنا في الجزيرة هو الفوز في جميع المباريات، بغض النظر عن هوية المنافس».

وأضاف «على الصعيد الشخصي أشعر بأنني في أفضل جاهزية، وهو حال جميع اللاعبين، ونعد الجماهير بتقديم أقصى طاقتنا في المباريات المقبلة، والتركيز على الخروج بأفضل طريقة ممكنة من الموسم، لا يمكن أن نتقبل النتائج السلبية، وعقليتنا نابعة من إرث النادي الذي اعتاد المنافسة على الألقاب».

وفيما يتعلق بمستوى منتخب موريتانيا أحد مفاجآت كأس أمم أفريقيا، حيث شارك اللاعب في البطولة، قال «بالنسبة لنا لم تكن مفاجأة، الأمر طبيعي بالنظر إلى قدرات اللاعبين في المنتخب، كنا ندرك أن كل شيء ممكن لو وثقنا بأنفسنا، ويجب أن نحاول البناء على ما حققناه في البطولة».

وأشار كامارا إلى أنه سعيد بقضاء أجواء رمضان في الإمارات، وقال «بصفتي محترف يجب أن تتعامل مع الصيام بالتركيز نفسه والتحضيرات، وقمت بذلك في أوروبا، والآن هنا بالعقلية نفسها».



أضواء إنجلترا

خطف كامارا الأضواء في إنجلترا عام 2018، عندما خاض المواجهة الفاصلة على الصعود إلى الدوري الممتاز رفقة فولهام، وهو صائم، حيث تزامن اللقاء مع شهر رمضان الفضيل، وتمكن فولهام من الفوز على أستون فيلا 1-0، وحجز بطاقة الصعود الثالثة والأخيرة.