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الرياضة

«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!

«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
24 مارس 2024 16:00

 
رضا سليم (دبي) 

 

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تتأهب الأندية لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة «الجولة 17» بداية من الخميس المقبل، بعد التوقف الدولي، لأداء منتخبنا مباراتي اليمن، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026» وكأس آسيا 2027.
ويتجدد الصراع في «القمة» و«القاع»، إلا أن هناك 5 أندية تعاني مشكلة «الدفاع الأضعف»، وتُعد «حصالة» البطولة، بعد أن اهتزت شباكها بعدد كبير من الأهداف. ويتصدر «مشهد الأضعف»، فريق الإمارات الذي استقبل 38 هدفاً، ويحتل المركز قبل الأخير في الترتيب، يليه حتا الأخير «37 هدفاً»، وعجمان «35 هدفاً» في المركز الثاني عشر، وينضم إلى القائمة خورفكان «تاسع في الترتيب»، إلا أن شباكه اهتزت بـ 33 هدفاً، واتحاد كلباء الذي يحتل المركز الحادي عشر، وعليه 31 هدفاً، والأندية الخمسة كسرت حاجز الـ 30 هدفاً في شباكها.
ولم تنجح أندية الإمارات وحتا وعجمان وخورفكان، في الحفاظ على الشباك النظيفة إلا مرة أو مرتين، منذ بداية الموسم حتى الآن، حيث فاز «الصقور» على خورفكان 2-0، في «الجولة الثالثة»، وتعادل مع بني ياس 0-0 في «الجولة الرابعة»، فيما تعادل حتا أمام البطائح 0-0 في «الجولة 11»، وفاز عجمان أمام الإمارات 2-0 في «الجولة 15»، وفاز «النسور» على «الإعصار» 2-0 في «الجولة 14»، بينما تعادل اتحاد كلباء مع البطائح من دون أهداف في «الجولة الثانية» ومع النصر في «الجولة الثامنة». 
والمثير أن هذه الفرق تعاني أيضاً الهجوم «الأضعف»، حيث يحتل حتا القائمة «12 هدفاً» والإمارات «16 هدفاً»، وابتعد خورفكان قليلاً، ودخل بني ياس «17 هدفاً»، وعجمان والبطائح «20 هدفاً».

دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات
اليمن
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حتا
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