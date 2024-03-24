«الشارقة الرياضي للمرأة».. تتويج 5 نجوم بدوري سيدات الطائرة

معتصم عبدالله (الشارقة)

وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري كبير، احتفل فريق الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة «الشارقة لرياضة المرأة» بتتويجه بطلاً لـ«الدوري العام للسيدات للكرة الطائرة»، بفوزه على ضيفه أكاديمية إيبك بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات «المرحلة الثانية»، التي لُعبت بمشاركة 6 فرق وبنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل وبقية مراكز الترتيب.

وحسم فريق الشارقة الرياضي للمرأة التتويج باللقب الرابع في تاريخه بشكل مثالي بالتفوق بنتائج الأشواط «25-5، 25-13، 25-8»، وهو الفوز الـ11 للفريق في مشوار الدوري من دون خسارة أي شوط في إنجاز غير مسبوق.

وتصدر فريق الشارقة الرياضي ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول للدوري برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات، قبل أن يحقق 5 انتصارات على التوالي ضمن «المرحلة الثانية» وصولاً إلى التتويج بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما ذهبت الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني لنادي الوصل، وحل فريق الجامعة الأميركية في المركز الثالث.

وشهدت منافسات «دوري الطائرة للسيدات» في الموسم الحالي، مشاركة 12 فريقاً للمرة الأولى قبل اعتذار فريق «ويلد كاتس» عن عدم استكمال المسابقة لظروف خاصة، وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلتين، ووزعت الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول، وتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، التي لُعبت بنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل وبقية المراكز.

وجرت مراسم تتويج الفائزين بحضور عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونورة النومان مدير عام المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وعبدالعزيز النومان مستشار المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وأسامة قرقاش وجمال المطروشي نائبي رئيس اتحاد الطائرة، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام، ونورة محمد الحمر عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة كرة السيدات.

ورفعت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أسمى آيات التهاني إلى حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مجلس إدارة نادي سيدات الشارقة، بمناسبة الفوز بلقب دوري سيدات الطائرة.

وقالت المحمود، في تصريحات لـ«الاتحاد» أعقبت التتويج باللقب: «اللقب ترجمة لجهود مستمرة على مدار موسم كامل من التحضيرات المستمرة خلال فترة الإعداد والمعسكرات التحضيرية، والتدريبات المستمرة، والاهتمام بجوانب أخرى كثيرة تشمل الرعاية الصحية، والتخطيط الفني والإحصائيات، ما مهد للتويج باللقب بسجل خالٍ من خسارة أي شوط»، مشيدةً بأداء اللاعبات ودور الجهاز الفني، والحضور الجماهيري الرائع في النهائي.

وأضافت: «نتطلع إلى أن يكون لقب الدوري بداية لمسيرة لا تتوقف من حصد الألقاب، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق والذي يشكل حافزاً للاستمرار في النتائج الإيجابية وحصد المزيد من الألقاب»، لافتة إلى حصد فريق الطائرة الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة في فبراير الماضي، قبل التتويج بلقب الدوري المحلي.

من جانبه، عبر التونسي كريم بن عياد مدرب فريق الشارقة الرياضي للمرأة، عن سعادته بالتتويج باللقب، مثمناً دعم قيادة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والإمارة الباسمة، مؤكداً أن اللقب ترجمة لجهود متكاملة بذلت من الجميع، وقال: «استفدنا من نتائج الموسم الماضي وحصولنا على مركز الوصافة رغم أننا كنا نستحق الأفضل، قبل أن نسعى إلى تصحيح الأخطاء بفضل الدعم الكبير».

وأضاف: «استفدنا من الثقة والدعم المقدم للفريق، والانضباط العالي للاعبات والجهود الكبيرة على مدار موسم لتكلل جهودنا بالتتويج باللقب من دون خسارة»، لافتاً إلى أن العمل المتواصل هو السبيل الوحيد لحصد الإنجازات، وهو ما مهد الطريق إلى التمسك بالصدارة منذ انطلاق الموسم وحتى التتويج في المباراة الأخيرة، مشيداً بتضحيات اللاعبات وعائلاتهن في سبيل تحقيق إنجاز الدوري.