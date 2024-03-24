26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمباراة اليمن



أبوظبي (الاتحاد)



تُغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فجر الاثنين، إلى مدينة الخبر بالسعودية، استعداداً لمواجهة اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأمير سعود بن جلوي.

وبدأ منتخبنا تحضيراته لمواجهة الإياب منذ اليوم التالي لمواجهة الذهاب التي حقق فيها «الأبيض» الفوز بهدفين لهدف أحرزهما علي صالح وسلطان عادل.

ويجري منتخبنا مرانه الأساسي الاثنين على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب باولو بينتو وأحد اللاعبين.

وتضم بعثة منتخبنا 26 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.