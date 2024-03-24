الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمباراة اليمن

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمباراة اليمن
24 مارس 2024 20:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام


تُغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فجر الاثنين، إلى مدينة الخبر بالسعودية، استعداداً لمواجهة اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأمير سعود بن جلوي.
وبدأ منتخبنا تحضيراته لمواجهة الإياب منذ اليوم التالي لمواجهة الذهاب التي حقق فيها «الأبيض» الفوز بهدفين لهدف أحرزهما علي صالح وسلطان عادل.
ويجري منتخبنا مرانه الأساسي الاثنين على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب باولو بينتو وأحد اللاعبين.
وتضم بعثة منتخبنا 26 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

الإمارات
اليمن
السعودية
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©