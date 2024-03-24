بوجاتشار يتصدر التصنيف العام لطواف «كاتالونيا»



برشلونة (الاتحاد)



اعتلى تادي بوجاتشار دراج «فريق الإمارات» منصة التتويج، في المرحلة السادسة من طواف «كاتالونيا» الذي أُقيم من «بيرجا إلى كويرلات»، لمسافة 154 كم، بفضل انطلاقته الفردية القوية، منتزعاً الانتصار الرابع خلال الموسم، ومعززاً صدارته للتصنيف العام للسباق.

وعقب سيطرة «فريق الإمارات» على السباق في النصف الأول من المرحلة، هاجم الدراج السلوفيني، قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، وتبقى 2.6 كيلومتر إلى قمة جبل كولادا دو سان إسديري، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه، وهما ميكل لاندا «سودال كويكستب» وإيجان بيرنال «إنيوس جرينادييرز».

ونجح بوجاتشار في الحفاظ على تقدمه على الدراجين بيرنال، ولاندا اللذين لحقا به أيضاً قبل الختام، إلا أنه عبر خط النهاية بفارق 57 ثانية، وتبقى الآن مرحلة واحدة في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتر، مع 6 لفات على جبل «ألت دي مونتجويك»، فيما يظل كابتن فريق الإمارات متصدراً الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية على لاندا.

وقال تادي بوجاتشار «المرحلة كانت صعبة للغاية، سيطرنا على الأداء منذ البداية بطريقة متميزة، ولكن عندما حان الوقت للتعامل مع المرتفعات الشديدة، حاول فريق «فيزما لييس أبايك» وضع وتيرة أكثر صعوبة للسباق، مما أدى إلى تخلف بعض الدراجين من مجموعتنا».

وفي إيطاليا أسدل الستار على المرحلة الأخيرة من سباق «كوبي إي بارتالي»، والذي أقيم من «فورلي» وعاد إليها، لمسافة 157.9 كم، وفاز به جينو بيركموز من «لوتو دستني»، على حساب لوكاس نيروكار من «إيف - إيزي بوست»، كما أنهى دييجو أوليسي دراج «فريق الإمارات»، المرحلة الخامسة والأخيرة من السباق في المركز العاشر، بعد أن تصدر أفضل مجموعة دراجين خلال الصعدات التي مر عليها السباق.

ونال المتسابق الإيطالي في «فريق الإمارات»، الذي فاز بالمرحلة الثانية من السباق، المركز الثالث في التصنيف العام النهائي، بفارق 10 ثوانٍ عن الفائز كوين بومان «فيزما لييس أبايك».