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بيراميدز يجدد عقد إسلام عيسى

بيراميدز يجدد عقد إسلام عيسى
24 مارس 2024 21:30

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، تجديد تعاقده مع لاعب خط وسطه إسلام عيسى، والذي كان مقرراً أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز أنه في إطار سياسة إدارة النادي في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي تجديد تعاقده بشكل رسمي مع عيسى.
وأضاف أن قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد إسلام عيسى، يأتي في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، وكذلك الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي في وقت سابق.
وأوضح النادي «إسلام عيسى يبلغ 28 عاماً، ويُعد من أهم اللاعبين في مركز لاعب الوسط والجناح الأيمن، حيث انضم إلى الفريق عام 2019، وخلال تلك الفترة شارك بقميص بيراميدز في 158 مباراة بمختلف البطولات».
يذكر أن بيراميدز ودع مؤخراً بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكراً من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى في المسابقة التي شارك فيها للمرة الأولى.

مصر
بيراميدز
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