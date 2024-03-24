حجازي يغادر معسكر «الفراعنة» لـ « ظرف طارئ»



القاهرة (د ب أ)



وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، على سفر أحمد حجازي، قائد منتخب «الفراعنة» للسعودية.

وجاء سفر حجازي بسبب ظرف أسري طارئ، لوجود عائلته في السعودية، وفقاً للاتحاد المصري لكرة القدم الذي، وذكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم أن حسام حسن اتفق مع حجازي أنه في حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ، واستقرار الأمور الأسرية، ينضم مرة أخرى لمعسكر المنتخب مساء غدٍ الاثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الكرواتي الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم.

وكان المنتخب المصري صعد لنهائي المسابقة، عقب فوزه 1 - صفر على المنتخب النيوزيلندي في الدور قبل النهائي، في الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، الذي تولى مسؤوليته خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.