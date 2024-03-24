الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حجازي يغادر معسكر «الفراعنة» لـ « ظرف طارئ»

حجازي يغادر معسكر «الفراعنة» لـ « ظرف طارئ»
24 مارس 2024 21:35

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة


وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، على سفر أحمد حجازي، قائد منتخب «الفراعنة» للسعودية.
وجاء سفر حجازي بسبب ظرف أسري طارئ، لوجود عائلته في السعودية، وفقاً للاتحاد المصري لكرة القدم الذي، وذكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم أن حسام حسن اتفق مع حجازي أنه في حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ، واستقرار الأمور الأسرية، ينضم مرة أخرى لمعسكر المنتخب مساء غدٍ الاثنين.
ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الكرواتي الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم.
وكان المنتخب المصري صعد لنهائي المسابقة، عقب فوزه 1 - صفر على المنتخب النيوزيلندي في الدور قبل النهائي، في الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، الذي تولى مسؤوليته خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

مصر
السعودية
حسام حسن
نيوزيلندا
كرواتيا
أحمد حجازي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©