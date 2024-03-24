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الرياضة

ماتيوس: رحيل ناجلسمان عن البايرن «قرار خاطئ»

ماتيوس: رحيل ناجلسمان عن البايرن «قرار خاطئ»
24 مارس 2024 22:20

 
برلين (د ب أ)

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أعرب لوثار ماتيوس، قائد بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، عن اعتقاده بأن عودة المدرب يوليان ناجلسمان للفريق البافاري ستكون خطوة رائعة، كان قد تم إقالة ناجلسمان من قيادة البايرن قبل 12 شهراً، حيث يتولى الآن تدريب المنتخب الألماني «الماكينات»، بعقد يمتد حتى نهاية بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.
وربطت تقارير إخبارية ناجلسمان بالعودة إلى «البايرن»، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في المواسم الـ11 الأخيرة، ويبحث عن مدير فني جديد لخلافة توماس توخيل، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.
كان ناجلسمان «36 عاماً» قد صرح بأنه يريد حسم مستقبله مع المنتخب الألماني، لكنه ترك الأمر مفتوحاً، سواء بالاستمرار مع «الماكينات» أو العودة إلى «البايرن».
وقال ماتيوس في عموده على قناة «سكاي»: «سيكون تحدياً كبيراً بالنسبة ليوليان أن يترك بصمته مع المنتخب الوطني، ولكن أفترض أنه في عمره هذا يرغب في العمل مع أحد الأندية بشكل يومي، وأعتقد أن لديه عروض من أندية مهتمة بالحصول على خدماته. وأضاف ماتيوس «لا أعرف ما إذا كان ناجلسمان على رأس قائمة «البايرن»، لكن العودة إلى ميونيخ ستكون شيئاً متميزاً للغاية».
وأوضح ماتيوس، الذي تُوج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 1990 «اعتقدت بالفعل في ذلك الوقت أنه كان من الخطأ السماح له بالرحيل، بالنسبة لي، كان ناجلسمان مناسباً لبايرن ميونيخ».
واختتم النجم الألماني السابق عموده قائلاً «أما إذا كان سيعود للفريق مجدداً، وإن كان ذلك تحت إدارة مختلفة وتسلسل هرمي مختلف، فهو أمر متروك له».

 

كأس أمم أوروبا
ألمانيا
بايرن ميونيخ
لوثار ماتيوس
جوليان ناجلسمان
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