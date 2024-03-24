الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيارة سباق تقتل وتصيب 12 شخصاً

سيارة سباق تقتل وتصيب 12 شخصاً
24 مارس 2024 22:22

بودابست (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات والمجر تبرمان اتفاقية تعاون اقتصادي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

قالت السلطات المجرية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، عندما انحرفت سيارة سباق عن مسارها وصدمت حشداً من المتفرجين في شمال المجر.
وذكرت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن سيارة السباق خرجت عن مسارها لتصطدم بالمتفرجين، وأن سبب الحادث لم يُعرف بعد.
وأفادت خدمات الطوارئ لموقع «إنديكس» المجري الإخباري، بأن العديد من سيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر المخصصة للإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، فيما أوقف المنظمون السباق.
وقال الموقع إن طفلاً نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح تهدد حياته، كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة، وأضاف أن ستة آخرين إصابتهم طفيفة.

 

المجر
بودابيست
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©