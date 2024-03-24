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الرياضة

«الأبيض» يغادر إلى السعودية للقاء اليمن غداً بـ«التصفيات المشتركة»

منتخبنا جاهز للقاء اليمن في تصفيات كأس العالم (الاتحاد)
25 مارس 2024 03:18

معتز الشامي (دبي)

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني، اليوم، إلى مدينة الخبر السعودية، لمواجهة اليمن غداً، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027»، وتعد المباراة محطة مهمة أمام «الأبيض»، الذي يسعى لحصد الفوز والعودة بنتيجة إيجابية، لضرب عصافير عدة بحجر واحدة، أهمها ضمان التأهل إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من تصفيات «المونديال»، ضمن 18 منتخبنا في القارة، بتأهل الأول والثاني من المجموعات التسع حالياً، حيث تمنح «النقطة 12» التي يحصدها «الأبيض»، في حال فوزه على اليمن «بطاقة التأهل»، بغض النظر عن نتائج آخر جولتين من التصفيات في يونيو المقبل، أمام البحرين ونيبال، في ختام المرحلة الثانية الحالية.
ويضاف إلى ذلك أن التفوق على اليمن إياباً يعني استمرار «نغمة الانتصارات»، مع التركيز على تصحيح سلبيات الأداء، والتي ظهرت في مباراة الذهاب، بعدما قدم منتخبنا أداءً لم يرتق لطموحات الجماهير، إلا أن ذلك يعود إلى عدم حصول «الأبيض» على فرصة كافية للتحضير والتدريب والاستعداد الكافي، للمواجهة الأولى التي انتهت بفوز منتخبنا 2-1 في أبوظبي، وسبقها التجهيز لمدة 5 أيام فقط، بل إن القائمة اكتملت فعلياً قبل 3 أيام من المباراة، لارتباط لاعبي العين وعجمان بمباراة من «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتغادر بعثة «الأبيض» كاملة العدد، بعد شفاء المدافع أحمد جميل، ومشاركة جميع اللاعبين بروح قتالية عالية في التدريب الأساسي الذي أداه المنتخب أمس، وشهد التركيز على تنفيذ الجمل التكتيكية المطلوبة في لقاء العودة.
ويرفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، شعار «الخطأ ممنوع»، في المواجهة المرتقبة، وهو ما شدد عليه في المحاضرة الفنية قبل التدريب الأساسي، حيث طالب المدرب جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية، والانضباط التكتيكي، واللعب بتركيز شديد، مع سرعة التحرك بالكرة ومن دونها، والضغط على المنافس في مختلف أرجاء الملعب، مع ضرورة تقارب خطوط المنتخب.
ويتوقع أن يجري مدرب منتخبنا بعض التعديلات على التشكيلة المتوقعة، خاصة في الدفاع، بعدما استعاد عبدالله إدريس مستواه الفني، وشارك في جزء من المباراة الأولى، بينما تكون «المعركة شرسة» على مستوى الدفاع أيضاً، في ظل تعرض أحمد جميل للإصابة، والخروج من المباراة الماضية، حيث يبقى قرار الدفع به في يد الجهاز الفني.
وكان المدرب قد أراح يحيى نادر وعبدالله إدريس وفابيو ليما من اللعب في التشكيلة الأساسية، ويتوقع عودتهم إلى قائمة المباراة المرتقبة غداً أمام اليمن.
ويؤدي منتخبنا تدريبه الأخير في الخبر اليوم، ويقتصر على فقرات خفيفة بملعب المباراة، بعدما استقر الجهاز الفني على طريقة اللعب التي يريد تنفيذها في المواجهة، والتي ستكون بوابة العبور إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، لبدء التحضير لمسار جديد لمنتخبنا في التصفيات الآسيوية المشتركة.

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