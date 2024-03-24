«الملك» و«الفرسان».. «قمة منتظرة» في دوري اليد

دبي (الاتحاد)

واصل الشارقة وشباب الأهلي الصراع على قمة دوري أقوياء اليد، بعد استمرار انتصاراتهما بالجولة العاشرة، حيث يصطدم الفريقان معاً «الثلاثاء» بصالة النهدة في الجولة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة، خاصة أن الفارق بينهما يبلغ نقطتين فقط.

ونجح الشارقة في الفوز على دبا الحصن 36-25 في المباراة التي جرت بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 17-14، ليرفع الشارقة رصيده إلى النقطة 25 جمعها من 8 انتصارات، ونقطة اعتبارية عقب الخسارة الوحيدة من دبا الحصن في الدور الأول، فيما رفع دبا الحصن رصيده إلى 14 نقطة، بالمركز السابع، وشهدت المباراة مشاركة المصري عبدالله فاروق المحترف الجديد للشارقة، والذي انضم للفريق قادماً من نادي سموحة بديلاً للجزائري المصاب زهير نايم.

وفاز شباب الأهلي على النصر 32-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف 17-11، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني بجدول الترتيب، والنصر في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما تراجع الجزيرة للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، يليه العين الرابع برصيد 21 نقطة، ثم مليحة الخامس 19 نقطة، والوصل السادس 16 نقطة.