«العميد» و«الملك» يطاردان الفوز في ذهاب نصف النهائي

علي معالي (دبي)

تبدأ اليوم قمة الإثارة في دوري رجال السلة، بالمباراة الأولى في نصف النهائي، حيث يلتقي النصر على ملعبه مع الشارقة في مباراة الذهاب، في «سهرة رمضانية» تبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أن تقام مباراة الإياب بالشارقة يوم السبت المقبل.

وقبل أن تبدأ مباراة الليلة، فإن النصر بحسب النظام «بست أوف 5» يتقدم بالفوز في مباراة، حيث كان مفترضاً أن تقام 3 مباريات للفريقين معاً في هذه المرحلة، لكن «العميد النصراوي» خلال الدورين التمهيدي الأول والثاني حقق الفوز ذهاباً وإياباً على «الملك»، مما جعله وبحسب اللائحة يتفوق بمباراة على الشارقة.

استعد كل فريق لهذه المباراة بطريقته الخاصة، حيث أقام النصر معسكراً تدريبياً في قطر، تحت قيادة المدرب حسام الوكيل، والذي أحدث طفرة كبيرة هذا الموسم في أداء الفريق، وخاض الفريق في معسكر الدوحة 3 مباريات ودية قوية مع أندية الوكرة والسد والعربي، وأصبحت عناصر الفريق جاهزة تماماً لهذه الموقعة المهمة.

يمتلك النصر بين صفوفه مجموعة من المواهب المحلية، ويكفي للدلالة على ذلك أنها المرة الأولى التي يوجد بها في صفوف المنتخب 4 لاعبين دفعة واحدة، وهذا مؤشر إيجابي للغاية على مدى التطور الذي وصلت إليه سلة «العميد»، إضافة إلى وجود ثنائي أجنبي على مستوى جيد يمتلكان قدرات فنية ومهارية عالية المستوى، وأصبح النصر بما قدمه في مبارياته مع الشارقة هذا الموسم كابوساً مزعجاً، من خلال نجاحه في تحقيق انتصارات مختلفة، ويخطط الفريق للتأهل الثاني على التوالي لنهائي بطولة الدوري، بل والفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المقابل فإن «الملك الشرقاوي» استعد بشكل مميز للغاية، من خلال إقامة بطولة دولية نجح أن يحقق لقبها بعد مستويات متميزة لكتيبة الفريق التي يتولى تدريبها «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم صاحب الكفاءة العالية والخبرة في تحقيق البطولات.

ويعتمد مدرب الشارقة على مجموعة متميزة أيضاً من مواهب اللعبة من المواطنين والأجانب، استطاعوا أن يقدموا حتى الآن مستوى كبيراً، ويبحث «الملك» عن خطوة جديدة تقربه من استعادة لقب الدوري، حيث نجح مدرب الفريق في أن يستعيد كل قوته الضاربة وأصبح جاهزاً للانقضاض على «العميد»، لتحقيق النصر.