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الرياضة

جوف.. «المسيرة الناجحة»

جوف.. «المسيرة الناجحة»
24 مارس 2024 23:01

 
ميامي (د ب أ)

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واصلت الأميركية كوكو جوف مسيرتها الناجحة في منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي لأساتذة التنس، ذات الألف نقطة، بعدما صعدت إلى الدور الرابع في المسابقة للمرة الثانية في مسيرتها الرياضية.
وتغلبت جوف، المصنفة الثالثة للبطولة، على الفرنسية أوسيان دودان، بنتيجة 6-4 و6 - صفر، في الدور الثالث للمسابقة.
وحققت جوف، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، 22 فوزاً خلال آخر 23 مباراة خاضتها على الملاعب الأميركية، منذ تتويجها ببطولة واشنطن في يوليو الماضي، فيما جاءت خسارتها الوحيدة أمام اليونانية ماريا ساكاري في نصف نهائي بطولة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات.
وضربت جوف موعداً في الدور الرابع مع الفائزة من لقاء الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الـ23 للمسابقة، واليابانية ناومي أوساكا، بالدور الثالث للبطولة، حيث تأمل في بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في مشوارها مع اللعبة البيضاء.
وصعدت الرومانية سورانا سيرستيا للدور الرابع، إثر تغلبها على الروسية داريا كستكينا بنتيجة 7-5 و6-2، فيما فازت الأميركية إيما نافارو على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 6-2 و3-6 و6 - صفر.

التنس
ميامي
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
كوكو جوف
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