«خيول الإمارات» تسيطر على «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)



توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الفائزين بالبطولات الرئيسية في بطولة دبي للجواد العربي بنسختها الـ 21، والتي أسدل عليها الستار بمركز دبي التجاري العالمي.

وأهدى الفحل «أف أي الرشيم» الميدالية الذهبية لمربط دبي للخيول العربية، ونال الميدالية الفضية، «أي أس برينس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السعودية عبر «سنداون كي أيه» ملك سلطان بن محمد الدوسري.

وسيطرت «خيول الإمارات» على الصدارة، بالحصول على 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، منها اثنتان لمربط دبي للخيول العربي، وذهبية للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما حصلت سويسرا على 3 ذهبيات، والسعودية على فضيتين، وقطر على برونزية.

وقبل تتويج الفحول، تم تكريم جوائز المرابط، حيث حصل مربط دبي على لقب المربط الأكثر فوزاً في بطولة دبي للجواد العربي، على مدار 20 عاماً، برصيد 21 ذهبية، فيما نال مربط عجمان جائزة الأكثر فوزاً بالميداليات، حيث حصل على 13 ذهبية، و9 فضيات، و23 برونزية، وفاز الفحل مروان الشقب من قطر بلقب أكثر الفحول إنتاجاً، ونالت السعودية جائزة أكثر الدول مشاركة في البطولة.

حضر منافسات اليوم الأخير للبطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب، عضو اللجنة المنظمة، وقصي عبيدالله، عضو اللجنة، المدير العام، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والملاك والمدربين من 15 دولة.



خطف مربط دبي للخيول العربية المقدمة، بحصد الميدالية الذهبية، في بطولة المهرات بعمر سنة، عبر «دي روي»، وحصلت «الأريام حربة» ملك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على الميدالية الفضية، ونالت «شامخة الهواجر» ملك عبدالله ثامر الحميدي من قطر الميدالية البرونزية.

وفازت «إي إس شارجة» ملك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالميدالية الذهبية في بطولة المهرات، ونالت المهرة «دي آسرة» لمربط دبي للخيول العربية «الفضية»، وواصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في الأمسية، بإحراز «البرونزية» عبر المهرة «دي ريسيل».

وفازت «دي عزيزة» ملك نايلا حايك من سويسرا بالميدالية الذهبية في بطولة الأفراس، وحصل مربط عجمان على «الفضية» عبر «بسندرستيموشايلو»، ونالت «إيرفانا الشراع» ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، «إسطبلات الشراع» الميدالية البرونزية.

وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر «أتش أي اكسيلانت» ملك نايلا حايك من سويسرا، بالميدالية الذهبية، وجاءت «ع ج ربدان» لمربط عجمان في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية «إم زد أديب» ملك خليفة عبدالله النعيمي.

ونالت نايلا حايك من سويسرا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة، بصدارة بطولة المهور، عبر المهر «أر دي راجان» الذي فاز بالمركز الأول، فيما أهدى المهر «حامد صارم» أول ميدالية للسعودية، بالحصول على المركز الثاني، وحصد الميدالية البرونزية «أي جي ساير» لمربط عجمان.