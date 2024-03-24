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الرياضة

سالم الدوسري يستعد لمعادلة «الثنيان 81»

سالم الدوسري يستعد لمعادلة «الثنيان 81»
25 مارس 2024 00:00

 
الرياض (د ب أ)

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يستعد سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي لكرة القدم، لمعادلة عدد المباريات الدولية للنجم المعتزل يوسف الثنيان، حال مشاركته مع الفريق أمام طاجيكستان، الثلاثاء، في رابع جولات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس آسيا 2027 في المملكة.
وخاض الدوسري ضد المنتخب ذاته يوم الخميس الماضي، لقاءه الـ80 مع «الأخضر»، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية، حيث أحرز الهدف الوحيد للمنتخب السعودي الذي فاز 1- صفر على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض.
وفي حال مشاركة الدوسري في اللقاء الذي يقام بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، فإنه سيصل للمباراة رقم 81 في مشواره الدولي مع المنتخب السعودي، وهو ذاته عدد مباريات الثنيان بقميص المنتخب ما بين عامي 1986 و1998، وقبل عام، عادل سالم الدوسري عدد الأهداف الدولية للثنيان، عندما أحرز هدفه الـ 20 خلال لقاء تجريبي ضد منتخب بوليفيا. وبعد هدفه الأخير أمام الطاجيك، ارتفع عدد أهداف الدوسري مع المنتخب إلى الرقم 22. ويحتل الثنيان، المعتزل عام 2005، المرتبة الـ 27 في قائمة أكثر من لعبوا مباريات بشعار منتخب السعودية. يذكر أن المنتخب السعودي يتربع على قمة ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشاركة، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها، ويتفوق بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب طاجيكستان.

السعودية
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تصفيات كأس آسيا
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