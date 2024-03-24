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الرياضة

«عنيدة» و«الرباعة» و«الشارد» و«وشام» أبطال الحول والزمول

«وشام» يكسب صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات للإنتاج (الاتحاد)
25 مارس 2024 03:18

دبي (الاتحاد)

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شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، الظهور الأول للحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وشاركت 720 مطية من خلال 16 شوطاً لمسافة 8 كم، وخصصت الأشواط الستة الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.
وأهدت «عنيدة» صاحبة كأس الثنايا الأبكار في ختامي الوثبة، مالكها أحمد سلطان الحلامي، قمة التحدي الرئيس للحول المحليات للإنتاج، بعد أن حسمت معركتها القوية مع المتنافسات في زمن 12:35:4 دقيقة.
وتمكنت «الرباعة» المملوكة لعيد ساري بلوش المزروعي من حصد الصدارة في ثاني أشواط الإنتاج، بعد أن أكملت رحلة صراعها مع الحول المهجنات في زمن 12:25:1 دقيقة.
وذهب ناموس الشوط الثالث، والمخصص للزمول المحليات للإنتاج إلى «الشارد» المملوك لمطر سهيل اليبهوني الظاهري، وذلك بتوقيت 12:47:3 دقيقة.
واستطاع «وشام» لعبدالله الطير سهيل العامري أن يكسب صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات للإنتاج، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن 12:43:8 دقيقة.
ويستضيف ميدان الهجن العربية بالمرموم، مساء اليوم، الجولة قبل الأخيرة لهجن أبناء القبائل، ضمن المهرجان، وتتنافس الشعارات المختلفة على مدار 12 شوطاً لمسافة 8 كم، وينال الفائزان بالشوطين الأول والثاني مبلغ 400 ألف درهم لكل منهما، بينما يحصل الفائزان في الشوطين الثالث والرابع على 300 ألف درهم لكل منهما، و200 ألف درهم للفائزين بالمركز الأول في الشوطين الخامس والسادس، ومائة وثمانين ألفاً لأصحاب المركز الأول في الأشواط الستة المتبقية.

الحول والزمول
هجن أبناء القبائل
مهرجان المرموم التراثي
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