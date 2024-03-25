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الرياضة

عمير أتزيلي: «الترجمة ظلمتني»!

عمير أتزيلي: «الترجمة ظلمتني»!
25 مارس 2024 11:00

معتز الشامي (دبي)
رد عمير أتزيلي لاعب فريق العين، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، لتوضيح التصريحات التي نسبت إليه، وترجمتها بشكل وصفه بـ«غير الدقيق» من الموقع الرسمي للقناة الخامسة في بلاده.
ونفى أتزيلي ما تم تداوله على لسانه أول من أمس، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص غياب دعم ومساندة جمهور العين للنادي، وتابع: «التصريح الذي تناقلته تلك المواقع عارٍ تماماً عن الصحة، وينافي واقع ما ذكرته وربما كان اجتهاداً لم يحالفه التوفيق من بعضهم في ترجمة المحتوى».
وأكمل: «الترجمة الصحيحة هي أنني قلت إن العين أحد أكبر الأندية بقارة آسيا، ويعمل بخطط استراتيجية ناجحة ورؤية واضحة، وشخصياً أمارس هنا الاحتراف الحقيقي لكرة القدم بمعنى الكلمة، وأنا فخور بانضمامي للعين الذي لديه أكبر قاعدة جماهيرية، ففي مبارياتنا على استاد هزاع بن زايد دائماً تكون المدرجات ممتلئة، وهو يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع، وفي مبارياتنا الخارجية لا يقل حضور الجماهير عن 5 آلاف مشجع، حتى عندما ذهبنا إلى الرياض العاصمة السعودية لمواجهة النصر هناك كانت كفتهم راجحة من على المدرج في المساحة التي كانت مخصصة لهم على استاد الأول بارك».
واختتم بيانه قائلاً: «أود أن أكرر لكم بأنني فخور باللعب لنادي العين، وسعيد جداً بالتعامل الراقي والاحترافي، إذ ظللت أحظى بالدعم والمساندة من الإدارة والمدرب وزملائي اللاعبين، وجمهور العين، وكل من ينتمي للنادي، والجميع هنا يجسدون روح العائلة الواحدة، وفي اعتقادي أن تلك هي كلمة السر في هذا النادي الكبير».

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