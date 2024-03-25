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الرياضة

راشد الملا بطل جولة الافتتاح في مونديال الدراجات المائية

راشد الملا بطل جولة الافتتاح في مونديال الدراجات المائية
25 مارس 2024 10:53

 
أبوظبي (الاتحاد)
أهدى البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي دولة الإمارات إنجازاً جديداً في عالم الرياضات البحرية، بعد أن تمكن من حصد لقب الجولة الافتتاحية في بطولة العالم للدراجات المائية في مدينة كوي نون بفيتنام مساء أمس، وكسب راشد الملا لقب فئة الحركات الاستعراضية، بعد أن قدم أفضل فاصل استعراضي في المنافسة، ووصل إلى أعلى رصيد من النقاط، ليتصدر الترتيب العام برصيد 47 نقطة، وحل ثانياً بطل العالم الموسم الماضي الإيطالي روبرتو مارياني، ويمتلك الرصيد نفسه من النقاط، وجاء ثالثاً البرتغالي باولو نونيس برصيد 40 نقطة.
وكانت المنافسة في الجولة قد بدأت في اليوم الأول، وحل الملا في المركز الثاني، ثم استمرت المنافسة في اليوم الثاني، ليحقق المركز الأول في المرحلة الثانية، وليتم اختياره فائزاً باللقب، بعد الاحتكام لأفضل الحركات والثبات خلال الاستعراض.
وشهدت الجولة الافتتاحية مشاركة ضخمة في فئات البطولة الأربع، وهي فئة جالس محترفين، واقف محترفين، فئة السيدات، وفئة الحركات الاستعراضية.
وسجل النجم الإماراتي بداية قوية في البطولة، وأيضاً في طريقه لاستعادة اللقب الذي حققه بنسخة 2022، يذكر أن راشد الملا هو بطل العالم خمس مرات في السابق، ويحمل رقماً قياسياً هو الأفضل حالياً بين كل المشاركين.
وكان راشد الملا هو المتسابق العربي والإماراتي الوحيد الذي شارك في الجولة الافتتاحية، وتمكن من تسطير أفضل نتيجة وتفوق للرياضة الإماراتية في بداية المشوار الخاص بهذه البطولة، وستقام الجولة المقبلة في مدينة أولبيا في إيطاليا يونيو المقبل، وستكون إحدى أهم المحطات للمنافسة، نظراً للإقبال الكبير المتوقع في جولة أولبيا.
من جهته أعرب البطل الإماراتي راشد الملا عن فرحته الكبيرة بتحقيق اللقب في أول جولة، وتسجيله بداية قوية عبر البطولة، وأكد أن المنافسة كانت صعبة، خاصة أن المشاركة جاءت في شهر رمضان الفضيل وقال: صادفت في المرحلة الأولى عطلاً بسيطاً، ما جعلني أحل ثانياً، بالرغم من أن أدائي كان الأفضل، ودخلت المرحلة الثانية مصمماً على التعويض، وهو ما حدث، حيث تفوقت على مارياني بعدم الوقوع في المياه طوال فترة تقديم الفاصل الاستعراضي، بالإضافة إلى السيطرة على الحركات كافة.
وأهدى راشد الملا فوزه في جولة الافتتاح إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده كي يواصل التألق نفسه في الجولات القادمة من البطولة، ويعود لإحراز اللقب المفضل له مجدداً.

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