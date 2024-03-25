الرمس يكسب لقب بطولة «المراكز الشاملة» برأس الخيمة



رأس الخيمة (وام)

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل ختام منافسات بطولة إدارة مراكز الشرطة الشاملة لكرة القدم في نسختها الثانية التي استضافها نادي الإمارات، حضر حفل الختام، يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، ومحمد علي النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والعميد طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سالم الشاعر النعيمي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، والعقيد أحمد عبد الله جكه المنصوري، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من الضباط، إضافة إلى جمع غفير من جماهير محبي الساحرة المستديرة.

جرت المباراة النهائية بين مركز شرطة المدينة الشاملة، ومركز شرطة الرمس الشامل، واستطاع الأخير حسم اللقاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب أحمد صغران، ليتوج مركز شرطة الرمس الشامل بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

وقام قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين، مشيراً إلى أن البطولة تعكس اهتمام القيادة بمختلف الفعاليات الرياضية، إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع منتسبي القيادة، ورفع مستوى لياقتهم البدنية، ونشر الوعي الرياضي لجميع المنتسبين.

وثمن اللواء علي النعيمي البطولة التي حققت نجاحاً من حيث التنظيم والمشاركة والنتائج، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي الإمارات على استضافته وحرصه على نجاح وظهور البطولة بشكل مميز في أجواء رمضانية، ما يعكس دور شركاء القيادة في دعم مسيرة النجاحات في المجالات كافة.