سواريز: مستقبل «السماوي» أهم من عقدي!

مراد المصري (أبوظبي)

أكد الأرجنتيني جاستون سواريز، لاعب بني ياس، أن فريقه قادر على تجاوز الفترة الحالية التي تغيب فيها النتائج الإيجابية، وأن الفريق يحتاج إلى «الصبر»، ومواصلة العمل لاستعادة التوازن المطلوب، فيما أوضح أن تركيزه بالكامل على الفريق بغض النظر عن مسألة تجديد عقده من عدمها.

وجاء حديث نجم خط وسط «السماوي»، رداً على سلسلة الهزائم الثلاث المتتالية التي مني بها الفريق في الدوري مؤخراً، وقال: «ندرك أننا لا نمر بأفضل وقت لنا، لكن يجب تقبل ما حصل، وأن نتمسك بمواصلة تقديم الأداء الجيد الذي ظهرنا عليه، وندرك أن النتائج تأتي دائماً في حال اللعب بهذه الطريقة، لكن افتقاد اللمسة الأخيرة أمام المرمى المنافسين هو الأمر المفقود فقط من أجل حصد الانتصارات».

وأضاف: «كل ما يحتاجه فريقنا أن يسجل هدفاً، وبعد ذلك ستكون الأمور أفضل، وسنحقق النتائج التي نتطلع لها، علينا العمل والتحضير بشكل جيد، خلال هذه الفترة من التوقف من أجل العودة أقوى في قادم المباريات، وأن نبدأ بإضافة النقاط مرة أخرى إلى رصيدنا».

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، مع بني ياس، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن يوجد فيه خيار التجديد لعام إضافي، في مسيرة بدأت منذ عام 2020، يعتبر خلالها من العناصر ذات الأداء الثابت، قال: «لا أعرف مستقبلي، يجب أن أتحدث مع وكيل أعمالي ومعرفة الخطوة التالية في مسيرتي، من أجل معرفة في حال أراد بني ياس تجديد عقدي، أو كانت هناك عروض من أندية أخرى، وحتى هذه اللحظة لم أتحدث مع أي أحد من النادي أو أندية أخرى حول هذا الأمر، ولا يمكن أن أكشف عن مستقبلي طالما لا يوجد شيء».

وأضاف: «تركيزي بالكامل ينصب على مستقبل بني ياس قبل التفكير في نفسي، وتحديداً في هذا التوقيت الذي يجب ان نعمل فيه معاً كمجموعة لتجاوز هذه الفترة الصعبة، وعلينا أن نتكاتف ونجتهد معاً قبل التفكير بأي أمر آخر على الصعيد الشخصي، وقدمت في بني ياس الكثير، ونلت فيه دائماً الدعم، وأسعى لتقديم الأفضل مع الفريق في جميع المباريات التي أخوضها».

وفيما يتعلق بنجاح مواطنه هيرنان كريسيو مع العين في الوقت الحالي، خصوصاً بعد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قال: «كريسبو أسطورة نفتخر بها كأرجنتينيين، والعين فريق كبير هنا، والنتائج التي يحققها أمر جيد للكرة الإماراتية».

وحول لقاء زميله السابق نيكولاس خمينيز لاعب الوصل في المباراة الماضية في الدوري، قال: «إنه لاعب رائع، أعتبره من الأفضل في الدوري هنا، تزاملنا لسنوات وهو يمر بلحظة جيدة مع فريقه القوي هذا الموسم، أتمنى له التوفيق، وأن يواصل تقديم الأمور بهذا الشكل الإيجابي».

جاستون سواريز

النادي: بني ياس

الجنسية: الأرجنتين

المركز: خط الوسط

المباريات في الدوري: 85

الأهداف: 12