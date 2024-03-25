سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في «بادل ند الشبا»



رضا سليم (دبي)

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن منافسات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية.

وفاز بلقب البطولة في فئة الرجال الثنائي روميرو جيسوس فالنزويلا، وبول هيرننديز ألفاريز، بعد تغلبهما على الثنائي بدرو أروجا، وميجول ديوس بنتيجة 6-4 و6-4، وفاز بلقب فئة السيدات، الثنائي الإسباني لوسيا بيريز بارا، ولورا لوجان رودريجيز، بعد تغلبهما على الثنائي الإسبانية كاترينا كاسترو فيليلا، والفرنسية وندي بارسوتي بنتيجة 6-4 و6-2.

حضر التتويج عبدالله بن سوقات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

من ناحية أخرى، فاز فهود زعبيل على العميد في منافسات الكرة الطائرة بنتيجة 3-2 وبأشواط (25-27 و25-21 و21-25 و27-25 و15-10)، ونال بول بوشجر من فهود زعبيل جائزة أفضل لاعب بالمباراة، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الإمبراطور من تحقيق فوز مستحق على فريق زعبيل 1 بنتيجة 3-0، وبأشواط (27-25 و25-18 و25-20)، وفاز ديسمت ماثيوز من الإمبراطور بلقب أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي اليوم، الإمبراطور مع فهود زعبيل، والعميد مع زعبيل 1، ضمن المجموعة الأولى، ويلتقي يوم غد، الملك مع الجوارح، وزعبيل (2) مع «اتش إم إس» ضمن المجموعة الثانية.

في الوقت نفسه، تشهد بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي متصدر المجموعة الأولى مع محاكم دبي وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي مؤسسة دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع القيادة العامة لشرطة دبي وصيف الأولى، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الخميس المقبل بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث التي ستقام غداً الأربعاء بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

كانت الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول قد أسفرت عن فوز شرطة دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة 38-22، وفي المجموعة نفسها، فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 33-29.

وتصدر فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه القيادة العامة لشرطة دبي برصيد 7 نقاط، وكلاهما تأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق مؤسسة دبي للإسعاف على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 28-12، ومحاكم دبي على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 25-13، وتصدر دبي للإسعاف قمة المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط ثم محاكم دبي الثاني برصيد 7 نقاط، وكلاهما تأهل للدور نصف النهائي.

في الوقت نفسه، تشهد بطولة شد الحبل منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي وصل عددها إلى 44 فريقاً تتنافس ضمن ثلاث فئات، هي الفئة المجتمعية، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفئة الناشئين.