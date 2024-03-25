إيطاليا تواصل معاناتها بفوز بشق الأنفس على الاكوادور



نيويورك (أ ف ب)

واصل المنتخب الايطالي معاناته بفوز بشق الأنفس على نظيره الإكوادوري بهدفين على ملعب «ريد بول أرينا» بنيويورك في مباراة دولية ودية، وبكرت إيطاليا بالتسجيل عبر لاعب وسط روما لورنتسو بيليجريني في الدقيقة الثالثة، وانتظرت الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتأمين فوزها عبر لاعب وسط إنتر نيكولاو باريلا.

وكانت إيطاليا حققت فوزاً صعباً على فنزويلا 2-1 الخميس، في مباراته الودية الأولى في فترة التوقف الدولية الحالية في ميامي بولاية فلوريدا، وتستعد إيطاليا لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا، خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وحجز أبطال أوروبا الذين غابوا عن النسختين الأخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 2022، بطاقتهم إلى العرس القاري 2024 بصعوبة، وسيلعبون في النهائيات في المجموعة الثانية، إلى جانب ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

في المقابل، تستعد الإكوادور لكوبا أميركا في الولايات المتحدة، في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب المكسيك وفنزويلا وجامايكا.

وكانت الإكوادور تغلبت على جواتيمالا 2-0 في اليوم ذاته على ملعب ريد بول أرينا.

ودفع مدرب إيطاليا لوتشانو سباليتي بتشكيلة مختلفة كلياً عن تلك التي تغلبت على فنزويلا الخميس، فدفع بـ11 لاعباً أساسياً جديداً شارك خمسة منهم بدلاء في المباراة الأولى هم نيكولو باريلا (إنتر)، وجورجينيو (أرسنال)، ولورنتسو بيليجريني ونيكولو زانيولا (أستون فيلا)، وجاكومو راسبادوري (نابولي).

وشارك أساسياً أيضاً حارس المرمى جولييلمو فيكاريو، وجانلوكا مانشيني، وأليساندرو باستوني، وراوول بيلانوفا وماتيو دارميان، وفيديريكو ديماركو.

وغاب جانلويجي دوناروما، وجيوفاني دي لورنتسو، واليساندرو بونجورنو، وجورجو سكالفيني، وأندريا كامبياسو وديستيني اودوجي، وجاكومو بونافونتورا، ومانويل لوكاتيلي، ودافيدي فراتيزي، وفيديريكو كييزا، وماتيو ريتيجي مسجل ثنائية الفوز على فنزويلا.

وفرضت إيطاليا أفضليتها على مجريات الشوط الأول، وسنحت لها أكثر من فرصة لهز الشباك، لكنها اكتفت بهدف واحد، قبل أن تخضع لسيطرة قوية للإكوادور في الثاني، وكادت شباكها تهتز أكثر من مرة، قبل أن تخرج المباراة إلى بر الامان.