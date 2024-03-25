«منارة» تعانق لقب كأس الوثبة بمضمار باو الفرنسي



عصام السيد (أبوظبي)

توجت المهرة «منارة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، بطلة سباق كأس الوثبة ستاليونز بري ماجيك دي بيبول، الذي أقيم مساء أمس، بمضمار باو الفرنسي برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتنافس في السباق البالغ جائزته 16 ألف يورو، 16 من المهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، وحققت «منارة» فوزها الأول في مشاركتها السابعة، متفوقة بفارق 0,75 طول عن «الغبراء» لمحمد فهد العطية، فيما جاءت في المركز الثالث «زينة» لياس لإدارة سباقات الخيل، وسجلت ابنة «مجد العرب» زمناً وقدره 2:13:40 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.