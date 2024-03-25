«آسيوي الجودو» يدعم استضافة بطولة العالم في الإمارات



الكويت (وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي للجودو دعمه الكامل لدولة الإمارات في استضافة بطولة العالم مايو المقبل، وكذلك عن إقامة 3 بطولات للرجال والناشئين والأندية في 3 دول مختلفة، خلال العام الجاري، مع تعزيز البرامج التطويرية المستدامة للارتقاء باللعبة على المستوى القاري.

وأكد عبيد زايد العنزي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، أن دولة الإمارات جديرة باستضافة بطولة العالم في أبوظبي التي تعد من الأحداث المهمة في أجندة الاتحاد الدولي، بما تمتلكه من قدرات كبيرة، وبنية تحتية متطورة ومنشآت رياضية متكاملة توفر كل المعايير الدولية.

وأضاف: «ندرك جيداً الجهود الكبيرة التي يضطلع بها اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي في استضافة البطولات الكبرى، خلال السنوات الماضية، وتربطنا علاقات مميزة مع الاتحاد الإماراتي، وخلال رئاستي للاتحاد القاري نجحت دولة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات الدولية بتميز كبير، وحصولها الآن على ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم بطولة العالم يؤكد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لاحتضان مثل هذه البطولات».

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى التعاون الوثيق والفعال مع اتحاد الجودو في العديد من المجالات التي تسهم في الارتقاء باللعبة، ودعم الخطط المستقبلية لتطورها، لاسيما أن الاتحاد الآسيوي يحرص على تنفيذ البرامج التطويرية المستدامة على غرار المشاريع المقررة للارتقاء بها في أوزبكستان، وكازاخستان، والصين، واليابان، والأردن، ولبنان، وفيتنام، والهند.

وتستضيف هونج كونج بطولة آسيا للرجال الشهر المقبل، بمشاركة نحو 35 دولة، كما تستضيف إيران بطولة الأندية في يونيو من العام الجاري، وكوريا الجنوبية بطولة آسيا للناشئين في أغسطس 2024.