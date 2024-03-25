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الرياضة

«كأس دبي العالمي».. الحدث «الأكثر مشاهدة»

«كأس دبي العالمي».. الحدث «الأكثر مشاهدة»
25 مارس 2024 13:00

دبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها «يوجوف» بتكليف من شركة «duke+mir» للاتصال الاستراتيجي، أن كأس دبي العالمي من المقرر أن يكون الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة هذا العام في دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يحضره ويشاهده من خلال الشاشات حوالي ثلث سكان الدولة.
جاء ذلك، في استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة مع أكثر من 1000 مشارك، حيث أشار 31% من سكان الإمارات إلى أنهم سيتابعون أحداث أكبر سباق خيل يقام على مضمار «ميدان».
وبحسب نتائج استطلاعات الرأي، تّصدر كأس دبي العالمي كلاً من نهائي دوري أبطال كرة قدم أوروبا UEFA، الذي حصل على 29% من أصوات المُستطلعين، وكأس العالم لألعاب الكريكيت T20، الذي نال 26%، وسباق الجائزة الكبرى فورمولا- 1 أبوظبي، الذي بلغ نسبته 24%، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى باعتباره الحدث الذي يترقبه الجميع، والرياضة المُفضلة ضمن فعاليات عام 2024 في الإمارات.
وفي تصريحٍ له حول نتائج الاستطلاع قال جوناثان إيفان ديوك، الشريك المؤسس لدى ديوك + مير قائلاً: «يُعد كأس دبي العالمي حدثاً رائعاً ومفضلاً بشكل كبير من قبل السكان في جميع أنحاء دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي أيضاً.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أمسية كأس دبي العالمي، أكبر حدث لسباق الخيول على رزنامة دولة الإمارات، يوم السبت 30 مارس الجاري على مضمار «ميدان»، والذي يعتبر تتويجاً لكرنفال دبي لسباق الخيل، الحدث الذي يرتبط بشكل وثيق بتراث وأصالة دولة الإمارات، ويعد جزءاً من تاريخ المنطقة العريق.

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