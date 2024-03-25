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بوجاتشار يحرز لقب كتالونيا في برشلونة

بوجاتشار يحرز لقب كتالونيا في برشلونة
25 مارس 2024 13:46

أبوظبي (الاتحاد)
فاز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، بصدارة التصنيف العام في طواف كتالونيا، مسجلاً انتصاره الرابع لدى وصوله إلى جبل مونتجوك، بعدما انتصر المتسابق السلوفيني في المرحلة الأخيرة من سباق طواف العالم بانطلاقة سريعة، متفوقاً على دوريان جودون «فريق أيه جي 2 أر ديكاتلون»، وجوليم مارتن «فريق كوفيديس»، وفاز بالتصنيف العام، محققاً ذلك بفارق 3 دقائق و41 ثانية على ميكيل لاندا «فريق سودال كويك ستب»، و5 دقائق و3 ثوان على إيجان بيرنال «فريق إينوس جريناديرز».
يذكر أن فريق الإمارات قد حصد 19 فوزاً هذا الموسم حتى الآن.
وقال بوجاتشار: «كانت لدينا خطة مختلفة، فحاولنا الفوز بواسطة مارك سولير، ولكن ربما انطلق مبكراً بعض الشيء عندما قرر الهجوم في اللفة الأولى، وعلى الرغم من بذله قصارى جهده، فلم يتمكن من تحقيق الفوز، ثم نحو نهاية السباق، كاد ألميدا أن ينجح في تحقيق الفوز، لذا حافظت على طاقتي في حال لم تفلح محاولته، وانتهت المرحلة بانطلاقة سريعة.. أنا سعيد للغاية بتحقيق فوز آخر، وهو مكافأة للأداء المثالي الذي قدمه الفريق بأكمله، فلطالما كان لدينا دراج في المقدمة في اللحظات الحاسمة».

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