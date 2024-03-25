الإمارات تستضيف «آسيوية ألعاب القوى» 24 أبريل

رضا سليم (دبي)

كشف اتحاد ألعاب القوى عن تفاصيل استضافة الإمارات لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بملعب نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 37 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الاتحاد بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الألعاب القوى، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعقيد عيسى حمزة مدير البطولة وعدد من الشخصيات.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «هذه ليست المرة الأولى التي نلتقي مع الدكتور محمد المر وفريق عمله من اتحاد ألعاب القوى الذي يعمل بجد ومثابرة لتحقيق الكثير لرياضة ألعاب القوى، فقد التقينا كثيراً للإعلان عن فعاليات جديدة تكون إضافة إلى قطاعنا الرياضي بشكل عام ورياضة ألعاب القوى على وجه الخصوص».

وأضاف: «نؤكد أننا مستمرون في العمل معا لتحقيق أهداف كبيرة لرياضتنا، حيث نعلن عن استضافة الدولة لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاماً، والتي تقام بالتعاون بين الاتحاد والمجلس، وشرطة دبي والهيئة العامة للرياضة، وتكشف البطولة مكانة الإمارات دولياً وقارياً في المجال الرياضي، ودائماً نؤكد على أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والتنظيمية».

وقال اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد: «ننظم هذه البطولة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة ومظلة الاتحاد الآسيوي للألعاب القوى، والإمارات تنظم الحدث للمرة الأولى بهذا الحجم في الميدان والمضمار، وتم استضافة سباق نصف ماراثون آسيا في نوفمبر الماضي، وشارك فيه أكثر من 20 دولة على مستوى الرجال والسيدات، وحصدت دولة الإمارات الميدالية البرونزية».

وأضاف أن البطولة تضم 22 مسابقة للشباب ومثلها للفتيات، وتستمر لأربعة أيام، وأن منتخبنا يستعد بشكل جيد للبطولة من أجل تحقيق نتائج مرضية رغم قوة المنافسة من خلال مشاركة منتخبات مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها من الدول الآسيوية التي لها باع طويل في أم الألعاب، وقال: «نطمح في تحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات، وحالياً نستعد للمشاركة في هذه البطولة، وأيضاً دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل».

ونوه إلى أنه تم إطلاق الشعار وتميمة البطولة النمر العربي «سريع» وهو ما يتماشى مع مبادرة الإمارات للحفاظ على النمر العربي من الانقراض، كما أن إطلاق اسم سريع كون ألعاب القوى تتميز بالسرعة.