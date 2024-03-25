رسالة عتاب للاعبي منتخب فرنسا عبر «جلسة فيديو»



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبلغ ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعبيه أنه لم يحب الصورة التي ظهروا عليها خلال مباراة الفريق الودية أمام ألمانيا والتي انتهت لمصلحة «المانشافت» 2 - صفر، وقال إنه سيجري تعديلات عديدة على التشكيل الذي يواجه منتخب تشيلي الثلاثاء في مباراة ودية أخرى باستاد فيلودروم بمدينة مارسيليا.

ولم يفعل ديشامب ذلك علانية، وإنما من خلال «جلسة فيديو» أعرب خلالها عن أسفه لافتقاد اللاعبين للروح القتالية والعدوانية والشراسة خلال مباراة ألمانيا، مشيراً إلى أنه لا يغفر ذلك، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه ليس قلقاً بالنسبة لما هو قادم، وإنما أراد فقط أن يسجل موقفاً، حتى لا يحدث ذلك مستقبلاً، خاصة أن التجمع الحالي بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية» هو الأخير، قبل بدء إعداد المنتخب لبطولة يورو 2024التي تقام بألمانيا الصيف القادم.

وترتيباً على ذلك قرر ديشامب إدخال بعض التعديلات على الفريق، وحرص على أن يوضح أن ذلك ليس بسبب ما حدث في مباراة ألمانيا، وإنما هو أمر مقرر من قبل، ويدخل في إطار عملية «تدوير» منطقية في ظل جدول المباريات المشحون للاعبين مع أنديتهم سواء في الدوريات المحلية أو المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية، مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتفيد المعلومات الأولية بأن كلاً من كيليان مبابي «الكابتن» وأوريليان تشواميني متوسط الميدان يحتفظان بمكانيهما في التشكيلة الأساسية التي تواجه تشيلي، بينما يشارك لاعبون آخرون كانوا بدلاء في مباراة ألمانيا، مثل حارس المرمى مايك مينيان الذي لم يلعب لشعوره بألم في «ربلة الساق»، ولكنه تعافى ومرشح لبدء مباراة تشيلي، وقلب الدفاع إبراهيما كوناتيه الذي كان احتياطياً في مباراة ألمانيا، والظهير الأيمن جوناثان كلوس بدلاً من جول كوندي.

ويشارك متوسط الميدان إدواردو كامافينجا من بداية المباراة بعد أن كان بديلاً في المباراة الأولى، ويبدأ كل من أوليفييه جيرو وراندال كولو مواني في الهجوم على حساب ماركوس تورام وعثمان ديمبلي على الأرجح.