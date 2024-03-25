الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسالة عتاب للاعبي منتخب فرنسا عبر «جلسة فيديو»

رسالة عتاب للاعبي منتخب فرنسا عبر «جلسة فيديو»
25 مارس 2024 21:05

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الريال يرفض عرض «البلوز»
فرنسا تشن حملة ضد عصابات المخدرات

أبلغ ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعبيه أنه لم يحب الصورة التي ظهروا عليها خلال مباراة الفريق الودية أمام ألمانيا والتي انتهت لمصلحة «المانشافت» 2 - صفر، وقال إنه سيجري تعديلات عديدة على التشكيل الذي يواجه منتخب تشيلي الثلاثاء في مباراة ودية أخرى باستاد فيلودروم بمدينة مارسيليا.
ولم يفعل ديشامب ذلك علانية، وإنما من خلال «جلسة فيديو» أعرب خلالها عن أسفه لافتقاد اللاعبين للروح القتالية والعدوانية والشراسة خلال مباراة ألمانيا، مشيراً إلى أنه لا يغفر ذلك، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه ليس قلقاً بالنسبة لما هو قادم، وإنما أراد فقط أن يسجل موقفاً، حتى لا يحدث ذلك مستقبلاً، خاصة أن التجمع الحالي بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية» هو الأخير، قبل بدء إعداد المنتخب لبطولة يورو 2024التي تقام بألمانيا الصيف القادم.
وترتيباً على ذلك قرر ديشامب إدخال بعض التعديلات على الفريق، وحرص على أن يوضح أن ذلك ليس بسبب ما حدث في مباراة ألمانيا، وإنما هو أمر مقرر من قبل، ويدخل في إطار عملية «تدوير» منطقية في ظل جدول المباريات المشحون للاعبين مع أنديتهم سواء في الدوريات المحلية أو المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية، مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وتفيد المعلومات الأولية بأن كلاً من كيليان مبابي «الكابتن» وأوريليان تشواميني متوسط الميدان يحتفظان بمكانيهما في التشكيلة الأساسية التي تواجه تشيلي، بينما يشارك لاعبون آخرون كانوا بدلاء في مباراة ألمانيا، مثل حارس المرمى مايك مينيان الذي لم يلعب لشعوره بألم في «ربلة الساق»، ولكنه تعافى ومرشح لبدء مباراة تشيلي، وقلب الدفاع إبراهيما كوناتيه الذي كان احتياطياً في مباراة ألمانيا، والظهير الأيمن جوناثان كلوس بدلاً من جول كوندي.
ويشارك متوسط الميدان إدواردو كامافينجا من بداية المباراة بعد أن كان بديلاً في المباراة الأولى، ويبدأ كل من أوليفييه جيرو وراندال كولو مواني في الهجوم على حساب ماركوس تورام وعثمان ديمبلي على الأرجح. 

 

منتخب فرنسا
فرنسا
منتخب تشيلي
ديدييه ديشامب
مبابي
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
علوم الدار
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
اليوم 14:18
الريال يرفض عرض «البلوز»
الرياضة
الريال يرفض عرض «البلوز»
اليوم 14:17
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©