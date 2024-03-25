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الرياضة

بدور القاسمي تكرم أبطال «الأميركية»

بدور بنت سلطان تُسلم الكأس بحضور راشد بن حميد (الاتحاد)
26 مارس 2024 02:56

الشارقة (الاتحاد)

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كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الطلبة الفائزين في بطولة رمضان الرياضية 2024 خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في حرم الجامعة.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي التزام الجامعة في دعم المساعي الرياضية وتعزيز الحس الرياضي والتعاون والصداقة في المجتمع الطلابي.
وتضمنت البطولة، التي استمرت ستة أيام، منافسات حماسية بين طلبة جامعات من مختلف إمارات الدولة في رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم بمشاركة 544 طالباً وطالبةً من بينهم 117 طالبة و427 طالباً، وتوجت بفوز الجامعة الأميركية في الشارقة بالبطولة، نظرا لأدائها الكلي في مختلف الفئات.
حضر حفل توزيع الجوائز، ضيف الشرف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وميراليم بيانيتش لاعب خط وسط الشارقة ومنتخب البوسنة والهرسك.
وشارك في البطولة 21 جامعة من مختلف أنحاء الدولة من ضمنهم الجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة الكندية دبي ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي وكلية الأفق الجامعية وكلية ويستفورد الجامعية وجامعة عجمان والجامعة الأميركية في الإمارات وجامعة برمنجهام دبي وجامعة هيريوت وات وجامعة الخليج الطبية وجامعة الشارقة وجامعة ولونجونج في دبي والجامعة الأميركية في رأس الخيمة وجامعة ستيرلينغ رأس الخيمة ومعهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا «بيتس بيلاني» دبي وجامعة ويست لندن رأس الخيمة وجامعة مانيبال دبي وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة ميدل سيكس في دبي وكلية سكسس بوينت في دبي والجامعة القاسمية.

بدور القاسمي
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الشارقة
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